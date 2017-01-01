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Поступления в бюджет выросли на 20% - ГФС

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За два месяца 2019 года фискальная служба собрала почти 130 миллиардов гривен налогов - почти на 8% больше, чем годом ранее.
Поступления в бюджет растут в начале 2019 года
Поступления в бюджет растут в начале 2019 года
facebook.com/sfs.chernihiv

Поступления от налоговых платежей в общий фонд госбюджета в январе-феврале выросли на 7,8% – до 129,8 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС. 

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Согласно сообщению, в феврале в общий фонд госбюджета обеспечено поступление 67,7 миллиарда гривен, что на 12,3%, или на 7,4 миллиарда гривен, больше поступлений февраля прошлого года.

"Налоговых платежей в общий фонд госбюджета в феврале собрано в размере 42,1 миллиарда гривен. Это на 17,6%, или на 6,3 миллиарда гривен, превышает прошлогодний показатель. Таможенных платежей - 25,6 миллиарда гривен, что на 1,1 миллиарда гривень, или на 4%, больше, чем в феврале прошлого года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что доходы госбюджета-2019 резко выросли в феврале. В феврале доходы госбюджета составили более 70 миллиардов гривен, против 54,5 миллиардов месяцем ранее.

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Теги: бюджет, налоги, бюджет Украины, Госбюджет, ГФС
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