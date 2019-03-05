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На выборы президента потратят на 6 млн гривен больше – ЦИК

Комментариев: 2
Президентские выборы в Украине теперь стоять 282 млн 53 тыс 202 грн.
6 млн грн будут выделены из дополнительного резерва ЦИК
6 млн грн будут выделены из дополнительного резерва ЦИК
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Центральная избирательная комиссия утвердила решение об увеличении более чем на 6 млн гривен расходов на их подготовку и проведение на выборы президента в Украине в 2019 году, передает Сегодня. 

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"Комиссия внесла изменения в смету расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года, утвержденного постановлением ЦИК от 3 января 2019 года № 6 (с изменениями, внесенными постановлением ЦИК от 11 февраля 2019 года № 284), изложив его в новой редакции. После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилась на 6 млн 74 тыс 671 грн и составляет 282 млн 53 тыс 202 грн", – говорится в сообщении.

Средства будут выделены из дополнительного резерва ЦИК.

Ранее сообщалось, сколько денег потратят на бюллетени для выборов президента. ЦИК заказали изготовление и упаковку 60 млн избирательных бюллетеней.

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Теги: ЦИК, выборы 2019, президентские выборы 2019, выборы в украине, президентские выборы в украине
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Комментариев (2)
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ChiefPlumber    05.03.2019, 13:32
Оценка:  0
ChiefPlumber
При распиловке кому-то мало показалось?
гость  (аноним)  05.03.2019, 13:04
Оценка:  0
гость
И с каждым днем будет расти.
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