Минфин спишет Киеву долг в 4 млрд грн в обмен на метро на Троещину
Заместитель мера Киева Николай Поворозник внес на рассмотрение столичных депутатов проект решения Киевсовета о списании Минфином суммы долга столицы за 2015 год, передает UBR.
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Так, в документе предлагается утвердить дополнительное соглашение между правительством и КГГА и уполномочить киевского мэра Кличко подписать его от имени киевской власти. От Кабмина под документом должен поставить подпись заместитель министра финансов Василий Шкураков.
Киев предлагает списать 3,9 млрд грн долга 4-хлетней давности, когда Минфин принял на себя обязательства Киева по международным кредитам в размере $351 млн, которые столица привлекла еще в 2005-ми и 2011-м годах.
Взамен на списание этих денег чиновники предложили 3 инфраструктурных проекта:
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- Строительство Подольско-Воскресенского моста (часть будущей ветки метро на Троещину) в пределах 1 млрд грн.
- Строительство двух станций метро и депо на Виноградаре в пределах 2,6 млрд грн.
- Программу реконструкции системы внешнего освещения в части замены ртутных ламп на диодные в пределах 300 тыс. грн.
В тексте соглашения говорится о том, что Минфин имеет право потребовать у киевских властей финансовые документы, которые подтвердят проведение оплат на указанные проекты.
Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен отменил метро на Троещину, так как не нашел финансирования.
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