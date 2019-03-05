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Минфин спишет Киеву долг в 4 млрд грн в обмен на метро на Троещину

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Киевские власти договорились с правительством о списании 4 млрд грн.
Взамен на списание долга чиновники предложили 3 инфраструктурных проекта
Взамен на списание долга чиновники предложили 3 инфраструктурных проекта
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Заместитель мера Киева Николай Поворозник внес на рассмотрение столичных депутатов проект решения Киевсовета о списании Минфином суммы долга столицы за 2015 год, передает UBR. 

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Так, в документе предлагается утвердить дополнительное соглашение между правительством и КГГА и уполномочить киевского мэра Кличко подписать его от имени киевской власти. От Кабмина под документом должен поставить подпись заместитель министра финансов Василий Шкураков.

Киев предлагает списать 3,9 млрд грн долга 4-хлетней давности, когда Минфин принял на себя обязательства Киева по международным кредитам в размере $351 млн, которые столица привлекла еще в 2005-ми и 2011-м годах.

Взамен на списание этих денег чиновники предложили 3 инфраструктурных проекта: 

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  • Строительство Подольско-Воскресенского моста (часть будущей ветки метро на Троещину) в пределах 1 млрд грн.
  • Строительство двух станций метро и депо на Виноградаре в пределах 2,6 млрд грн.
  • Программу реконструкции системы внешнего освещения в части замены ртутных ламп на диодные в пределах 300 тыс. грн.

В тексте соглашения говорится о том, что Минфин имеет право потребовать у киевских властей финансовые документы, которые подтвердят проведение оплат на указанные проекты.

Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен отменил метро на Троещину, так как не нашел финансирования.

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Теги: Киевский метрополитен, столичный метрополитен, метро в киеве, метро на Троещину, Подольско-Выгуровская линии метро, долг, Минфин, списание долгов
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гость  (аноним)  05.03.2019, 13:25
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гость
отменил метро на Троещину, так как не нашел финансирования----Строительство Подольско-Воскресенского моста (часть будущей ветки метро на Троещину)---требовать у киевских властей финансовые документы, которые подтвердят проведение оплат на указанные проекты.???!
ОСТАП БЕНДЕР ОТДЫХАЕТ!
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