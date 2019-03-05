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Порошенко поделился зарплатой президента

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Президент Украины рассказал, сколько он получает и сообщил, что все деньги отдает на благотворительность, так как имеет другие доходы.
Зарплата президента сегодня составляет 28 тысяч гривен в месяц
Зарплата президента сегодня составляет 28 тысяч гривен в месяц
Администрация президента Украины

На заседании Совета регионального развития Николаевской области президент Украины Петр Порошенко рассказал, что зарплата главы государства сегодня составляет 28 тысяч гривен в месяц, передает ТСН. 

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Он также отметил, что в Украине есть большое количество представителей судейского корпуса, следователей, которые имеют уровень заработной платы в два, пять или десять раз выше, чем у президента, а на отдельных государственных предприятиях и в 100 раз.

Порошенко рассказал, что с 1998 года он отдает всю зарплату с госслужбы на благотворительность.

"Это, в том числе, потому что я имею источники, за счет чего жить", - пояснил он. 

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Глава государства подчеркнул, что уровень заработной платы в Украине требует существенного усовершенствования и указал на необходимость "убрать любые специализированные законы, которые делают выборочное повышение зарплат".

Ранее сообщалось, что "забыл" задекларировать Петр Порошенко. Часть дворца президент подарил сыну, а также забыл про 2 компании.

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Теги: Петр Порошенко, зарплата президента, президент Украины, благотворительность, зарплата чиновников
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
CasperW    05.03.2019, 13:45
Оценка:  0
CasperW
поделился и похвастался это разные вещи
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