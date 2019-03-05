Рева заявил о незаконных суммах в платежках за газ

Министр соцполитики рассказал о мошеннической схеме облгазов. Рева назвал доначисления в платежках незаконными.

Доначисления, которые осуществляют облгазы в платежках за газ, являются абсолютно незаконными. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева на селекторном совещании в правительстве во вторник, 5 марта.

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Рева отметил, что облгазы выставляют дополнительные суммы за 30 месяцев предыдущего периода. При чем эти начисления идут как для потребителей без счетчиков, так и со счетчиками газа.

"Доначисляют по несколько тысяч гривен абсолютно незаконных вещей", - сказал он, отметив, что это называется "приводить объемы природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов".

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Министр привел пример, когда по счетчику выходит сумма 100 грн, а облгазы выставляют счет на 130 грн.

"Это абсолютно незаконно", - добавил Рева и напомнил, что есть 42 постановления НКРЭКУ, которыми облгазам запрещено делать такие начисления.

Ранее сообщалось, что снижения цены на газ не будет, несмотря на предвыборные обещания, заявил глава Нафтогаза. Рыночная стоимость газа - одно из главных условий сотрудничества Украины с МВФ.