В 2018 году украинцы купили мобильных телефонов на 30 млрд: Инфографика

Ежедневно в стране покупали почти 15 000 смартфонов и 4 000 кнопочных телефонов. При чем, по сравнению с предыдущим годом, украинцы покупали более дорогие модели.

В прошлом году в Украине были проданы 5,4 млн смартфонов и 1,5 млн кнопочных телефонов, общей стоимостью свыше 30 млрд грн. Об этом сообщают в компании MOYO, проанализировав покупки украинцев на основе данных панельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine.

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В сравнении с 2017 годом, спрос на мобильные телефоны вырос на 15%, а затраты на них – на 34%. Так, на протяжении прошлого года украинцы ежедневно приобретали почти 19 тысяч мобильных телефонов, причем 14,8 тыс. из них являлись смартфонами.

Средняя цена смартфона, приобретаемого в Украине в 2018 году, составила 5 400 грн. Кнопочные телефоны покупались в среднем за 620 грн. Таким образом украинцы ежедневно тратили на мобильные телефоны 82,4 млн грн.

Для сравнения, за минувший год было приобретено 610 000 ноутбуков (500 000 в 2017 году), на покупку которых потрачено 8,6 млрд грн (в среднем 14 100 грн за единицу). Телевизоров в 2018 украинцы приобрели 810 000 за 9 млрд грн (11 000 грн за единицу).

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