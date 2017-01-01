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Зарплатные долги: Кто должен больше всех по данным Госстата

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В общей сумме украинцам не выплатили 2,6 млрд грн.
На 1 января 2019 года задолженность перед работниками увеличилась на 12%
На 1 января 2019 года задолженность перед работниками увеличилась на 12%
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Данные Госстата указывают на то, что в Украине второй год подряд растет задолженность по выплате заработной платы, сообщает ТСН. 

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Так, на 1 января 2019 года задолженность перед работниками увеличилась на 12% по сравнению с 2018 годом. В итоге она достигла 2 млрд 645 млн грн.

"Среди областей самый высокий уровень задолженности – в Луганской, Донецкой и Сумской областях. Наименьшие долги по зарплате зафиксировали на Буковине, Закарпатье и Житомирской области", - рассказали в студии Сниданку с 1+1.

Ранее сообщалось, что Порошенко поделился зарплатой президента. Президент Украины рассказал, сколько он получает и сообщил, что все деньги отдает на благотворительность, так как имеет другие доходы.

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Теги: зарплата, долги по зарплатам, заработная плата в украине, Госстат
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