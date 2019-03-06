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Украина выплатила более $1 млрд долгов за месяц

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За первые два месяца 2019 года Украина выплатила по долгам более двух миллиардов долларов.
НБУ частично компенсировал расходы резервов покупкой валюты на межбанке
НБУ частично компенсировал расходы резервов покупкой валюты на межбанке
корреспондент.net

В феврале Украина выплатила 1 285,4 млн долларов по долгам, из-за чего снизились международные валютные резервы, сообщает Национальный банк во вторник, 5 марта. 

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В частности, 837,8 млн долларов было направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ (771,2 млн долларов) и других обязательств в иностранной валюте. Кроме того, правительство и НБУ вернули МВФ 447,6 млн долларов. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте, которые составили 302,7 млн долларов.

В НБУ отметили благоприятную ситуацию на валютном рынке, из-за чего чистая покупка валюты центробанка на межбанке обеспечила пополнение резервов на 326,5 млн долларов. 

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"В феврале, как и в январе, предложение валюты было выше спроса благодаря стабильным поступлением валютной выручки экспортеров, чистой продаже населением валюты банкам, а также вложениям нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги", - говорится в сообщении.

Таким образом, на 1 марта размер международных резервов снизился на 2,9% (на 599,4 млн долларов) и составил 20 220,3 млн долларов. 

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила требования МВФ по рынкам капитала. В Киев приехала миссия МВФ. При этом Украина не выполнила требование кредиторов по развитию национальных рынков капитала, сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Теги: валютный рынок, долги, НБУ, Межбанк, госдолг, Золотовалютные резервы
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.03.2019, 10:53
Оценка:  0
гость
Платить пенсии и зп самые низкие в Европе, и выплатить за год аж миллиард... Сильно...
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