Украина выплатила более $1 млрд долгов за месяц
В феврале Украина выплатила 1 285,4 млн долларов по долгам, из-за чего снизились международные валютные резервы, сообщает Национальный банк во вторник, 5 марта.
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В НБУ отметили благоприятную ситуацию на валютном рынке, из-за чего чистая покупка валюты центробанка на межбанке обеспечила пополнение резервов на 326,5 млн долларов.
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"В феврале, как и в январе, предложение валюты было выше спроса благодаря стабильным поступлением валютной выручки экспортеров, чистой продаже населением валюты банкам, а также вложениям нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги", - говорится в сообщении.
Таким образом, на 1 марта размер международных резервов снизился на 2,9% (на 599,4 млн долларов) и составил 20 220,3 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Украина не выполнила требования МВФ по рынкам капитала. В Киев приехала миссия МВФ. При этом Украина не выполнила требование кредиторов по развитию национальных рынков капитала, сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
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