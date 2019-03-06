Украина выплатила более $1 млрд долгов за месяц

За первые два месяца 2019 года Украина выплатила по долгам более двух миллиардов долларов.

В феврале Украина выплатила 1 285,4 млн долларов по долгам, из-за чего снизились международные валютные резервы, сообщает Национальный банк во вторник, 5 марта.

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В частности, 837,8 млн долларов было направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ (771,2 млн долларов) и других обязательств в иностранной валюте. Кроме того, правительство и НБУ вернули МВФ 447,6 млн долларов. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте, которые составили 302,7 млн долларов.

В НБУ отметили благоприятную ситуацию на валютном рынке, из-за чего чистая покупка валюты центробанка на межбанке обеспечила пополнение резервов на 326,5 млн долларов.

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"В феврале, как и в январе, предложение валюты было выше спроса благодаря стабильным поступлением валютной выручки экспортеров, чистой продаже населением валюты банкам, а также вложениям нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги", - говорится в сообщении.

Таким образом, на 1 марта размер международных резервов снизился на 2,9% (на 599,4 млн долларов) и составил 20 220,3 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила требования МВФ по рынкам капитала. В Киев приехала миссия МВФ. При этом Украина не выполнила требование кредиторов по развитию национальных рынков капитала, сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.