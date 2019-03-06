Американцы научились зарабатывать на твитах Трампа

Финансист из США разработал новую стратегию, которая позволяет зарабатывать на котировках нефтяных компаний. Механизм основан на постах американского президента в Twitter.

Американский финансист Филип Верледжер создал стратегию заработка на нефтяных котировках, основанную на постах президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в микроблогинговом сервисе Twitter, сообщает РБК.

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Верледжеру принадлежит консалтинговая компания PKVerlrger, клиенты которой и получили новый уникальный финансовый инструмент.

Финансист провел тщательный анализ поведения президента США и сделал довольно неожиданный вывод - Трамп, по словам Верледжера, стремится повлиять на ситуацию на углеводородном рынке так, чтобы понизить нефтяные котировки.

"Обычно он делает это при помощи своих провокационных твитов. Стоит Трампу написать о слишком высоких ценах на нефть, как тут же происходил обвал нефтяного рынка. Случайность? Я так не думаю", - делиться соображениями специалист.

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Наблюдая за поведением американского президента, Верледжер вывел принцип под названием "колл-опцион Дональда Трампа" (финансист назвал свой принцип по аналогии с пут-опционом Алана Гринспена, который существовал в конце двадцатого столетия), из которого следует, что инвесторам и спекулянтам нужно играть против цен на нефть и акций энергетических компаний. То есть, им необходимо продавать акции и фьючерсы в ожидании ценовых падений.

Глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен предпринимал максимум усилий для того, чтобы поддерживать на плаву экономику США. Его основным инструментом было повышение базовой ставки ФРС, и знанием об этом пользовались инвесторы.

Ранее сообщалось, что нефть подешевела после слов Трампа о завышенных ценах.