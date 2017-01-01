Опубликован список самой богатой молодежи и людей всего мира: Инфографика

В список миллиардеров попали 7 украинцев.

Ежегодный рейтинг миллиардеров журнала Forbes включает 2153 миллиардера по всему миру, что на 55 меньше, чем в прошлом году. О общая сумма, которой они обладают, достигает 8,7 триллиона долларов, что на 400 миллиардов меньше, чем в прошлом году, передает ТСН.

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За последний год обеднели рекордных 994 богача, а 11% прошлогоднего списка просто не попали в новый.

Так, глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 131 млрд долларов возглавляет список во второй раз подряд. Он потеснил основателя Microsoft Билла Гейтса на второе место с состоянием в 96,5 млрд долларов.

"Мудрец Омахи", американский предприниматель Уоррен Бафит занял третье место с 82,5 млрд долларов.

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За ними идут бизнесмен Бернард Арнольт (76 млрд), мексиканский предприниматель Карлос Слим Элу (64 млрд), испанец Амансио Ортега (62,7 млрд) – ему принадлежат такие текстильные бренды как Zara и Bershka, американский предприниматель Ларри Эллисон (62,5 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг (62,3 млрд) и владелец информационного агентства Майкл Блумберг (55,5 млрд). Замыкает десятку самых состоятельных людей сооснователь Google Лари Пейдж с 50,8 миллиарда долларов.

Среди миллиардеров в список попали и 7 украинцев. Среди них оказался богаче всех владелец группы "Систем Кэпитал Менеджмент" Ринат Ахметов с 6 млрд долларов. Второй самый богатый человек Украины – владелец Ferrexpo Константин Жеваго с состоянием в 1,5 млрд долларов. Немного меньше заработал "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк с 1,4 млрд долларов состояния.

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За ними следуют владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук (1,6 млрд долларов), совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов (1,2 млрд долларов), Игорь Коломойский (1,1 млрд), и последний среди украинцев - Вадим Новинский с капиталом в 1 миллиард долларов.

Самым молодым миллиардером стала Кайли Дженнер, которой исполнилось 21 год. Немного старше ее сестры Александра и Катерин Адерсон – 22 и 23 года – владеют акциями компании "Ferd" их отца стоимостью в 1,4 млрд на каждую. 24-летний Густав Магнар Витзе – наследник одной из крупнейших в мире компаний по промыслу лосося – владеет 3 миллиардами.

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За ними идут 28-летний ирландский предприниматель Джон Коллисон (2,1 млрд), 28-летний американец Эван Шпигель (2,1 млрд), 29-летний наследник компании "Braun" Людвиг Теодор Браун (1 млрд), 29-летняя спортсменка Анна Каспржак, 29-летний китаец Джонатан Квок и брат ирландца Коллисона Патрик.

Среди женщин, самой богатой стала француженка Франсуаза Бетанкур Майерс с 49,3 млрд долларов. На втором месте оказалась дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон с 44,4 млрд, на третьем – наследница "сладкой" компании "Mars" Жаклин Марс с 23,9 млрд.

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За ними идут китайская предпринимательница Как Хуэянь (22,1 млрд), немка Сьюзан Клаттен (21 млрд), жена Стива Джобса Лорен Пауэлл (18,6 млрд), американская предпринимательница Эбигейл Джонсон (15,6 млрд), самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт (15,2 млрд) и китаянка Вонг Сиу-Хингем (15,1 млрд).

Последняя в топ-10 самых богатых женщин мира – наследница пивоваренной компании Шарлен де Карвальо-Хейнекен (14,2 млрд).

Среди богачей самым состоятельным украинцем оказался Ринат Ахметов ТСН

Ранее сообщалось, какими будут реальные зарплаты в Украине в 2019 году. Нацбанк прогнозирует увеличение реальных зарплат на 7%, а номинальные на 16%.