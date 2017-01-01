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Украина попала в список 40 самых влиятельных стран мира

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Американцы высоко оценили обороноспособность Украины и отметили хороший результат внедрения реформ в период оккупации, и военного времени.
Украина заняла 40 место среди самых влиятельных стран мира
Украина заняла 40 место среди самых влиятельных стран мира
facebook.com/pg/petroporoshenko

Американское издание U.S. News совместно с консалтинговым агентством BAV Group, а также маркетинговой компанией VMLY & R и университетом Пенсильвании составили список самых влиятельный стран мира, где на 39 месте оказалась Украина, передает Голос Америки. 

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Так, было опрошено 20 тыс человек из 4 регионов, которые оценивали 80 стран по показателям политического и экономического влияния, мощных международных союзов, а также обороноспособности. Обороноспособность получила наивысшие баллы и подняла Украину вверх списка.

"Украина — страна, история которой переживала длительные периоды оккупации другими странами, теперь борется между миром и войной, а также между коррупцией и реформами", — отметили исследователи.

За год первая 9 стран не изменилась, где на первом месте располагается США из-за сильнейшей экономики, огромного военного бюджета, взносов в НАТО и в другие международные объединения.

На втором месте оказалась Россия, а на третьем Китай за траты на военный комплекс. За ними расположились Германия, Великобритания, Франция и Япония, которые считаются экономически мощными государствами и которые тратят большие средства на международную помощь. 

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Восьмое и девятое места отошли Израилю и Саудовской Аравии, соответственно. Оборонные расходы по отношению к ВВП этих стран превышают этот показатель в США. На десятом месте оказалась Южная Корея, которая в этом году сместила ОАЭ.

35-е место заняла Беларусь из-за сильной связи с Россией.

"Несмотря на автономное управление, Беларусь поддерживает чрезвычайно тесные политические и экономические связи с Россией", - говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что опубликован список самой богатой молодежи и людей всего мира. В список миллиардеров попали 7 украинцев.

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Теги: влиятельные страны мира, влиятельная страна, рейтинг, обороноспособность Украины, реформы в Украине
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