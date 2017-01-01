ОЭСР ухудшила прогноз по росту мировой экономики

В то же время в 2020 году Организация экономического сотрудничества и развития ждет незначительное ускорение мировой экономики до 3,4%.

Рост мировой экономики в этом году, согласно прогнозу, составит 3,3% корреспондент.net

Организация экономического сотрудничества и развития ожидает рост мировой экономики в 2019 году на 3,3% вместо ранее прогнозировавшихся 3,5%. Об этом в среду, 6 марта, пишет Интерфакс со ссылкой на данные организации.

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Пересмотр прогнозов связан в том числе с сохранением основных рисков и более значительным ослаблением роста в Европе.

В 2020 году ОЭСР рассчитывает на небольшое усиление роста - до 3,4%, ранее ожидался подъем на 3,5%.

В государствах G20 ВВП, вероятно, вырастет на 3,5% в этом году и 3,7% в следующем.

В Европе неопределенность в значительной степени связана с выходом Великобритании из Евросоюза. Если стороны не заключат новое соглашение, последствия Brexit для европейской экономики будут намного хуже, чем ожидается сейчас.

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Прогноз для еврозоны на 2019 год был ухудшен сразу на 0,8%, до 1%. В 2020 году ожидается повышение на 1,2%.

В Германии рост ВВП может замедлиться вдвое, с 1,4% в 2018 году до 0,7% в текущем году, тогда как ранее предполагалось усиление до 1,8%. Оценка темпов роста экономики Франции на 2019 ухудшена на 0,3%, до 1,3%. В 2020 году ВВП Германии увеличится на 1,1%, Франции - на 1,3%.

Итальянская экономика, вероятно, сократится на 0,2% в этом году и вырастет всего на 0,5% в следующем.

Экономика Великобритании вырастет на 0,8% в текущем году вместо 1,4%, усилит подъем до 0,9% в 2020 году.

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Вместе с тем ОЭСР менее существенно снизила прогноз на текущий год для США - с 2,7% до 2,6%, улучшив оценку на следующий год до 2,2%.

В Китае ожидается рост ВВП на 6,2% в 2019 году после подъема на 6,6% годом ранее. В 2020 году китайская экономика, предположительно, увеличится на 6%.

Индия останется лидером роста в G20, ее экономика усилит подъем с 7% в прошлом году до 7,2% в 2019 году и 7,3% в 2020 году, хотя обе оценки меньше осенних ожиданий.

ЮАР - едва ли не единственная страна мира, для которой ОЭСР улучшила прогнозы на оба года, до 1,7% в текущем и 2% в следующем.

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Ожидания роста ВВП Японии ухудшились, в том числе из-за грядущего повышения налога на потребление: в 2019 году экономика прибавит 0,8% (осенью ожидалось 1%), в 2020 году - 0,7%.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств.

Ранее сообщалось, что МВФ ухудшил прогноз для мировой экономики. Для мира прогноз роста ВВП в 2019 году понижен с 3,7% до 3,5%. При этом в экономиках стран СНГ, без учета России, МВФ прогнозирует рост.