Экономика растет быстрей, чем ожидалось - Кабмин

Уровень зарплат в 2019 году в долларовом эквиваленте достигнет докризисного 2013 года, уверяет вице-премьер.

Экономика Украины растет более быстрыми темпами, чем прогнозировали международные финансовые институты. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Правительственный портал, в среду, 6 марта. Читай также: Порошенко рассказал, сколько добавят многодетным семьям “Еще три года назад минимальная заработная плата в Украине составляла 50 долларов, а сегодня она выросла уже втрое. То есть украинская экономика растет более быстрыми темпами, чем нам прогнозировали международные финансовые институты“, - заявил Розенко.

Он отметил, что в 2013 году Международный валютный фонд прогнозировал, что Украина возобновит свой экономический потенциал только в 2022 году.

“Но уже сегодня мы можем сказать, что уровень заработных плат в 2019 году в долларовом эквиваленте достигнет докризисного, довоенного 2013 года“, - утверждает вице-премьер.