Экономика растет быстрей, чем ожидалось - Кабмин
Уровень зарплат в 2019 году в долларовом эквиваленте достигнет докризисного 2013 года, уверяет вице-премьер.
Экономика Украины растет более быстрыми темпами, чем прогнозировали международные финансовые институты. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Правительственный портал, в среду, 6 марта.
Читай также: Порошенко рассказал, сколько добавят многодетным семьям
“Еще три года назад минимальная заработная плата в Украине составляла 50 долларов, а сегодня она выросла уже втрое. То есть украинская экономика растет более быстрыми темпами, чем нам прогнозировали международные финансовые институты“, - заявил Розенко.
Он отметил, что в 2013 году Международный валютный фонд прогнозировал, что Украина возобновит свой экономический потенциал только в 2022 году.
“Но уже сегодня мы можем сказать, что уровень заработных плат в 2019 году в долларовом эквиваленте достигнет докризисного, довоенного 2013 года“, - утверждает вице-премьер.
Ранее сообщалось, что изменят новые стандарты банковских карт Visa в Украине. С апреля 2019 года карты Visa выпустят с обязательной поддержкой возможности бесконтактной оплаты.
Полная версия правил
А для людей что-то зарплаты и пенсии растут медленней чем цены и тарифы!
- трындеть не мешки ворочать.