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Экономика растет быстрей, чем ожидалось - Кабмин

Комментариев: 9
Уровень зарплат в 2019 году в долларовом эквиваленте достигнет докризисного 2013 года, уверяет вице-премьер.
МВФ прогнозировал возобновление экономического роста в 2022 году
МВФ прогнозировал возобновление экономического роста в 2022 году
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Экономика Украины растет более быстрыми темпами, чем прогнозировали международные финансовые институты. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Правительственный портал, в среду, 6 марта. 

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“Еще три года назад минимальная заработная плата в Украине составляла 50 долларов, а сегодня она выросла уже втрое. То есть украинская экономика растет более быстрыми темпами, чем нам прогнозировали международные финансовые институты“, - заявил Розенко.

Он отметил, что в 2013 году Международный валютный фонд прогнозировал, что Украина возобновит свой экономический потенциал только в 2022 году.
 
“Но уже сегодня мы можем сказать, что уровень заработных плат в 2019 году в долларовом эквиваленте достигнет докризисного, довоенного 2013 года“, - утверждает вице-премьер.
 
Ранее сообщалось, что изменят новые стандарты банковских карт Visa в Украине. С апреля 2019 года карты Visa выпустят с обязательной поддержкой возможности бесконтактной оплаты.
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Теги: экономика, зарплаты, Кабмин Украины, зарплата, экономика Украины, Павел Розенко
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Комментариев (9)
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PanyaUA    06.03.2019, 17:03
Оценка:  0
PanyaUA
е бать - вот это ПиЖДЕШ!!! уровень порошка!
гость  (аноним)  06.03.2019, 16:52
Оценка:  +1
гость
Блин, а уровень коммуналки и цен, скотина?
гость  (аноним)  06.03.2019, 16:51
Оценка:  0
гость
Я думал, в рашу наркоту завозят тоннами. Но у нас, похоже розенко сало с чем-то очень забористым жрет. Иначе как объяснять его жирную рожу и тот бред, который этот хряк несет???
atos    06.03.2019, 16:18
Оценка:  -1
atos
Стесняюсь спросить, а в каком месте собственно происходит это рост, на офшорных счетах Педи
PanyaUA    06.03.2019, 17:04
Оценка:  0
PanyaUA
100% порошка, гройсмана, авакова и других порхатых
П    06.03.2019, 16:02
Оценка:  -2
П
Да и дороги на 80% сделаны капитально, только я чего то постоянно попадаю в 20%.
гость  (аноним)  06.03.2019, 15:51
Оценка:  -1
гость
Ну у кабмина долларовые зарплаты наверняка уже перевалили уровень 2013 года.
А для людей что-то зарплаты и пенсии растут медленней чем цены и тарифы!
Кайдаш    06.03.2019, 15:47
Оценка:  0
Кайдаш
Уровень зарплат в 2019 году в долларовом эквиваленте достигнет докризисного 2013 года, уверяет вице-премьер.
- трындеть не мешки ворочать.
PanyaUA    06.03.2019, 17:05
Оценка:  0
PanyaUA
так физдеть только порошок умеет
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