Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Государство установит граничный тариф для Украины – Рева

Комментариев: 2
Он считает, что государство не должно покрывать бесхозяйственность за счет бюджета.
Кабмин проведет анализ и установит граничный тариф для Украины
Кабмин проведет анализ и установит граничный тариф для Украины
facebook.com

Министр социальной политики Андрей Рева на заседании селекторного совещания в правительстве сообщил, что Кабинет министров Украины намерен установить граничный тариф на централизованное отопление, передает Сегодня. 

Читай также: В Украине дорожает кабельное телевидение

Он считает, что в стране фиксируются единичные случаи, когда поставщики тепла устанавливают "космическую" стоимость теплоносителя.

"Если кто-то думает, что государство будет это оплачивать, то он ошибается. Мы проведем анализ и установим граничный тариф для Украины. Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период закончился", – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что регулятор начинает масштабные проверки облгазов. Нацкомиссия проверит 20 облгазов в 15 областях относительно справедливости начислений в платежках. 

Поделись:
Теги: тариф на отопление, граничный тариф, Кабмин, Андрей Рева, бюджет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.03.2019, 18:28
Оценка:  0
гость
эта морда слишком много жрёт!!!
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    06.03.2019, 18:12
Оценка:  +2
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
А как же Ахметов и ему подобные? Так нельзя, они же "разорятся"!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь