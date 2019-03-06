Государство установит граничный тариф для Украины – Рева

Он считает, что государство не должно покрывать бесхозяйственность за счет бюджета.

Министр социальной политики Андрей Рева на заседании селекторного совещания в правительстве сообщил, что Кабинет министров Украины намерен установить граничный тариф на централизованное отопление, передает Сегодня.

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Он считает, что в стране фиксируются единичные случаи, когда поставщики тепла устанавливают "космическую" стоимость теплоносителя.

"Если кто-то думает, что государство будет это оплачивать, то он ошибается. Мы проведем анализ и установим граничный тариф для Украины. Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период закончился", – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что регулятор начинает масштабные проверки облгазов. Нацкомиссия проверит 20 облгазов в 15 областях относительно справедливости начислений в платежках.