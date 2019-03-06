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Глава Нафтогаза назвал незаконным конкурс Кабмина на свою должность

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Объявление Кабмином конкурса на пост председателя правления НАК Нафтогаз Украины противоречит законодательству, считает Андрей Коболев.
Коболев считает незаконным конкурс на главу Нафтогаза
Коболев считает незаконным конкурс на главу Нафтогаза
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Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев прокомментировал объявление Кабинетом министров конкурса на должность нового председателя правления компании. Об этом он сказал на брифинге в среду, 6 марта, сообщает РБК-Украина

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В частности, Коболев отметил, что решение правительства противоречит идеологии реформирования компании, когда был создан наблюдательный совет Нафтогаза, который отвечает за контракты правления компании.

"Предыдущее решение по завершению моего контракта, а также объявление конкурса противоречит украинскому законодательству", - заявил он.

По словам Коболева, право объявлять конкурс есть только у наблюдательного совета Нафтогаза.

Также, отвечая на вопрос, будет ли он участвовать в конкурсе на главу правления, Коболев сказал, что сейчас ожидает позицию юристов. 

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"Мне эта должность нужна для выполнения цели, о которой я сегодня говорил", - подчеркнул глава НАК.

При этом во время брифинга он очертил перечень планов и задач, которые ставит перед собой на ближайшее время. В частности, говорил о расторжении контракта с Газпромом, наведении прозрачности на рынке газа, в частности, об устранении "посредников" на этом рынке, о том, каким образом обеспечить транзит природного газа после 2019 года по территории Украины и прочее.

Кроме того, Коболев выразил надежду, что "верховенство права и цивилизованный подход и принципы оперативного управления, которые закладывались последние пять лет, в этой ситуации победят".

Ранее сообщалось, что Кабмин решил сменить главу Нафтогаза. Конкурс на должность главы Нафтогаза объявят 23 марта - 22 истекает срок контракта с действующим руководством компании.

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Теги: Нафтогаз, конкурс, Кабинет Министров, Кабмин Украины, пост, правительство, должность, Андрей Коболев
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  06.03.2019, 19:58
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гость
Это даже не цирк, а маразм. Интересно, кто же за этим рыжим клоуном стоит?
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    06.03.2019, 19:24
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Кто от кормушки добровольно отойдет? Он еще и судиться станет!
nibumbum    06.03.2019, 19:21
Оценка:  +3
nibumbum
Конечно, кому охота миллионы терять.
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