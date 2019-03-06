Финансисты прогнозируют падение гривны до 26,2 за доллар

Падение произошло из-за инвесторов, которые конвертировали доллар под покупку гривневых облигаций Минфина.

Во вторник, 5 марта, курс доллара рухнул на межбанковском рынке сразу на 25 копеек. У финансистов свои взгляды на счет курса доллара, передает Страна.

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"Торги проходили с выраженным понижательным уклоном. В первой трети торговой сессии цена находилась в узком диапазоне 26,80-26,83 грн/$. Затем, развилось активное движение вниз: сначала к 26,70 грн/$, а затем к 26,60 грн/$, где торговая сессия и завершилась", - рассказал начальник управления дилинговых операций банка "Пивденный" Олег Ропяк о ходе торгов.

Иностранные и отечественные инвесторы готовились выкупать 6 марта новую партию гривневых облигаций у Минфина, потому активно конвертировали свои доллары. "Ключевым фактором укрепления гривны на сегодняшних торгах стало превышение предложения валюты над спросом ввиду потребности участников рынка в гривне для проведения хозяйственных платежей в начале месяца и завтрашних расчетов за приобретенные на аукционе ОВГЗ", - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

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Отмечается, что иностранцы стали больше внимания уделять долгам Украины.

"С начала года нерезиденты нарастили портфель гривневых ОВГЗ с 6,1 млрд грн до 12,5 млрд грн. Нацбанк традиционно притушил ревальвационную динамику, но не остановил ее, выкупив около 15 млн долларов по курсу 26,8 грн/$", - сказал Куринной.

Активно сбрасывает доллар и бизнес. Валютные поступления экспортеров увеличиваются благодаря хорошей ценовой конъюнктуре на внешних рынках.

"Растут валютные поступления для обеих экспортных категорий - и у аграриев, и у металлургов", - заверил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

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Спрос на импортную продукцию со стороны покупателей снижается, в том числе из-за проблем на таможне, что влияет на сокращение спроса на валюту.

Провал безналичных цен на доллар, конечно же, сказался на ценах в кассах. Минимальный курс доллара на продаже людям провалился к 26,66 грн./$, его ставил небольшой Юнекс Банк. Максимальный застопорился на уровне 27,10 грн./$, с ним работал Банк Аркада.

Не все банки признают удешевление доллара, поэтому массового снижения цен для населения нет. Средний курсовой диапазон к вечеру 5 марта был достаточно широким - 26,75-26,90 грн/$. В него уместилось много больших структур: ТАСкомбанк, ОТП Банк, Правэкс-Банк, Креди Агриколь Банк, ПУМБ, Альфа-Банк, Приватбанк. Большим был и ценовой диапазон на выкупе валюты у людей - 26,50-26,79 грн/$.

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По мнению финансистов, в общем этих факторов хватит, чтобы снизить доллар на безналичном рынке.

"Уверенное пробитие поддержки на уровне 26,80 грн/$ открывает дорогу к дальнейшему снижению курса со стратегической целью в области 26,20 грн/$. Но скорее всего, в этой фазе снижения мы этого значения не достигнем", - спрогнозировал Олег Ропяк. Олег Куринной подстраховался и заложил на 6 марта коррекцию вверх - 26,70-26,80 грн/$.

Ранее сообщалось, каким будет доллар в марте по прогнозам экспертов. Аналитики уверенны, что сезонные факторы утратили значение, но курс продолжит колебаться.