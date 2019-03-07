Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бюджет-2018 получил рекордные доходы - ГФС

Комментариев: 1
В прошлом году поступления в госбюджет составили более триллиона гривен, превысив показатели предыдущего года на 170 миллиардов.
В этом году поступления в бюджет продолжат расти
В этом году поступления в бюджет продолжат расти
ГФС
Поступления в сводный бюджет за 2018 год составили более триллиона гривен, что является рекордом за историю независимой Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в среду, 6 марта. 

Читай также: В Италии запустили программу базового дохода в 780 евро

"В 2018 году фискальная служба обеспечила поступления в сводный бюджет более 1 трлн грн. Это самая большая сумма за всю историю независимой Украины. Прошлогодние поступления почти на 170 млрд грн превысили показатели 2017 года", - говорится в сообщении.

Сбор платежей в общий фонд госбюджета-2018 составил более 860 млрд грн, что на 14,4% больше, чем в 2017 году. 40% от общего фонда госбюджета, или 340 млрд грн составили таможенные поступления. Это на 35 млрд грн больше, чем в 2017 году.
 
Треть общего фонда составляет НДС с ввезенных в Украину товаров - почти 300 млрд грн. На втором месте - сбор НДС с произведенных товаров - 210 млрд грн. Положительная динамика и по возмещению НДС.
 
Ранее сообщалось, что по заявлению ГФС, поступления в бюджет выросли на 20%. За два месяца 2019 года фискальная служба собрала почти 130 миллиардов гривен налогов - почти на 8% больше, чем годом ранее.
Поделись:
Теги: бюджет, доходы, бюджет Украины, Госбюджет, ГФС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
zadneprohodchik    07.03.2019, 10:55
Оценка:  0
zadneprohodchik
Бред, долги перед мвф только ростут немыслимо
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь