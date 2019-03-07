Бюджет-2018 получил рекордные доходы - ГФС

В прошлом году поступления в госбюджет составили более триллиона гривен, превысив показатели предыдущего года на 170 миллиардов.

В этом году поступления в бюджет продолжат расти ГФС

Поступления в сводный бюджет за 2018 год составили более триллиона гривен, что является рекордом за историю независимой Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в среду, 6 марта. Читай также: В Италии запустили программу базового дохода в 780 евро "В 2018 году фискальная служба обеспечила поступления в сводный бюджет более 1 трлн грн. Это самая большая сумма за всю историю независимой Украины. Прошлогодние поступления почти на 170 млрд грн превысили показатели 2017 года", - говорится в сообщении.

Сбор платежей в общий фонд госбюджета-2018 составил более 860 млрд грн, что на 14,4% больше, чем в 2017 году. 40% от общего фонда госбюджета, или 340 млрд грн составили таможенные поступления. Это на 35 млрд грн больше, чем в 2017 году.

Треть общего фонда составляет НДС с ввезенных в Украину товаров - почти 300 млрд грн. На втором месте - сбор НДС с произведенных товаров - 210 млрд грн. Положительная динамика и по возмещению НДС.