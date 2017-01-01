Евро ниже 30: Курс валют на 7 марта

На межвалютном рынке доллар подешевел на 28 копеек - до 26,48 грн/долл, а евро на 38 копеек до 29,93 грн за евро.

В обменниках утром 7 марта доллар можно купить по 26,65 грн bigmir.net

На 7 марта, четверг, НБУ установил официальный курс валют на следующем уровне: Читай также: Государство установит граничный тариф для Украины – Рева - 100 дол. США - 2648.1142; - 100 евро - 2993.6931. Национальный банк Украины снова укрепил курс гривны на 28 копеек - до 26,48 грн/долл, а евро подешевел на 38 копеек - до 29,93 грн за евро, по сравнению с предыдущим банковским днем. Ранее сообщалось, что финансисты прогнозируют падение гривны до 26,2 за доллар. Падение произошло из-за инвесторов, которые конвертировали доллар под покупку гривневых облигаций Минфина.

Bezverha