Евро ниже 30: Курс валют на 7 марта
На межвалютном рынке доллар подешевел на 28 копеек - до 26,48 грн/долл, а евро на 38 копеек до 29,93 грн за евро.
На 7 марта, четверг, НБУ установил официальный курс валют на следующем уровне:
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- 100 дол. США - 2648.1142;
- 100 евро - 2993.6931.
Национальный банк Украины снова укрепил курс гривны на 28 копеек - до 26,48 грн/долл, а евро подешевел на 38 копеек - до 29,93 грн за евро, по сравнению с предыдущим банковским днем.
Ранее сообщалось, что финансисты прогнозируют падение гривны до 26,2 за доллар. Падение произошло из-за инвесторов, которые конвертировали доллар под покупку гривневых облигаций Минфина.
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