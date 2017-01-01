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Евро ниже 30: Курс валют на 7 марта

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На межвалютном рынке доллар подешевел на 28 копеек - до 26,48 грн/долл, а евро на 38 копеек до 29,93 грн за евро.
В обменниках утром 7 марта доллар можно купить по 26,65 грн
В обменниках утром 7 марта доллар можно купить по 26,65 грн
bigmir.net

На 7 марта, четверг, НБУ установил официальный курс валют на следующем уровне: 

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- 100  дол. США - 2648.1142;
- 100  евро - 2993.6931.
 
Национальный банк Украины снова укрепил курс гривны на 28 копеек - до 26,48 грн/долл, а евро подешевел на 38 копеек - до 29,93 грн за евро, по сравнению с предыдущим банковским днем.
 
Ранее сообщалось, что финансисты прогнозируют падение гривны до 26,2 за доллар. Падение произошло из-за инвесторов, которые конвертировали доллар под покупку гривневых облигаций Минфина.
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Теги: курс валют, НБУ, курс доллара, курс гривны к доллару, курс евро, курс гривны к евро, обмен валют, валютные операции
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