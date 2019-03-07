Розенко прогнозирует рост зарплат на 10-20%

Но для заметного повышения оклада есть условия.

Розенко сообщил о том, что правительство знает, что труд украинцев недооценен facebook.com

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко утверждает, что у украинцев есть возможность получать среднюю зарплату в 12 тыс грн по итогам 2019 года, передает Сегодня.

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"На 2019 год, я думаю, есть все возможности достичь границы 12 тысяч гривен с учетом того, что курс гривни будет колебаться в приемлемых пределах и инфляция в этом году не превысит 8%. Это было бы очень неплохо, если бы средняя зарплата выросла примерно на 15-20%, что с учетом инфляции составит 10% роста реальной заработной платы", – сказал Розенко.

Он утверждает, что правительство знает о том, что труд украинцев недооценен.

"К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с ситуацией, когда семьи, где, по меньшей мере, один человек работает, находятся за чертой бедности. Таких семей в Украине около 20%. Это ненормально, когда человек работает, но не может обеспечить свою семью даже на грани минимально необходимого уровня", – добавил вице-премьер.

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Однако, Розенко уверен, что за последние несколько лет был сделан" серьезный прорыв" в реформировании системы оплаты труда и поднятии минимальной зарплаты.

"Подтверждение этому: три года назад минимальная заработная плата в пересчете была 53 доллара, сегодня уже более 150 долларов", - заявил Розенко.

Ранее сообщалось, откуда украинцы получают деньги и сколько тратят на жизнь. От оплаты труда украинцы получают всего 55% своих доходов.