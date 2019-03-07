Выяснилось, кто предлагал Тимошенко 5 млн грн за снятие с выборов

Силовики задержали руководителя партии, а также бывшего бойца Донбасса.

За отказ от участия в выборах Юрия Тимошенко предлагали 5 млн грн председатель "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и бывший боец батальона "Донбасс" Александр Ищенко, передает ТСН со ссылкой на theБабель. На данный момент оба задержаны правоохранителями.

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Отмечается, что между Тимошенко и Костанчуком велась переписка относительно снятия его кандидатуры с выборов.

Андрей Лысенко сообщил, что среди задержанных есть глава одной из политических партий, но имени не указал.

Так, 54-летний Тарас Костанчук является бывшим бойцом батальона Донбасс, прошел Иловайск, какое-то время был помощником народного депутата и экс=командира батальона Семена Семенченко.

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Костанчук с 2007 по 2012 годы был помощником депутата от "Нашей Украины – Народной Самообороны" Юрия Кармазина. На президентских выборах 2014 года был доверенным лицом кандидата от "Оппозиционного блока" Юрия Бойко.

На выборах 2014-го года баллотировался в 114-м округе в Луганской области, как самовыдвиженец, но набрал меньше 5%. В следующем году на довыборах в парламент он баллотировался в 205-м округе в Чернигове. Его называли техническим конкурентом Сергея Березенко, который сейчас является заместителем главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Затем несколько раз он пытался попасть и в Верховную Раду, и на местные выборы. Также Костанчук руководил киевской городской парторганизацией Движения Валентина Наливайченко "Справедливость", но в апреле 2018 года в партии заявили, что больше с ним не сотрудничают.

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Также, Тарас Костанчук подавал документы на участие в президентских выборах 2019-го от "Партии защитников Украины", но ЦИК отказала в регистрации из-за пункта программы о смертной казни для госслужащих-коррупционеров.

Информации о Александре Ищенко практически нет, однако, известно, что он является бывшим бойцом батальона "Донбасс" и прошел Иловайск.

Также в СМИ отмечают, что их собеседник проинформировал о существовании третьего фигуранта по делу, но не уточнил, кто это.

Ранее сообщалось, что кандидату в президенты "вручали" 5 млн грн за отказ баллотироваться.