Коболев рассказ, кому и сколько перечислил на благотворительность

Глава Нафтогаз сообщил, что передал на благотворительность 1,7 млн грн.

Коболев отчитался, что передал зарплату армии и на лекарства детям facebook.com

Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что он перечислил все свои средства с остатков зарплаты за январь и полной зарплаты за февраль на благотворительность, как и обещал. Общая сумма составила 1 млн 770,8 тыс грн, передают ТСН.

Читай также: Кабмин решил сменить главу Нафтогаза

Средства он перечислил на счета благотворительных фондов "Повернись живим", "Таблеточка" и "Народний тил". На сайтах фондов доступна информация о перечислении средств с январской зарплаты.

Так, основатель "Повернись живим" Виталий Дейнега рассказал, что за два транша в 56 970 и 277 600 грн от Коболева он купил коптер для 24-1 бригады ВСУ, а на остальные и последующие деньги они начнут курсы менеджмента для офицеров среднего и высшего звеньев.

Читай также: Глава Нафтогаза назвал незаконным конкурс Кабмина на свою должность

Фонд "Таблеточка" закупил за 56 970 грн от Коболева лекарства для детей, которые лечатся от рака в Охматдите. А фонд "Народний тил" на деньги Коболева создадут реабилитационно-оздоровительный лагерь в Карпатах для детей и жен, которые потеряли родителей и мужей в военном конфликте, или пострадавшим от него.

Ранее сообщалось, что в Нафтогазе назвали точную цифру миллионной зарплаты Коболева. Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата – 28,5 миллиона гривен.