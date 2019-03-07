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Великобритания останется в таможенном союзе ЕС

Комментариев: 3
Палата лордов проголосовала за сохранение членства.
Британия проголосовала за сохранение таможенного союза с ЕС
Британия проголосовала за сохранение таможенного союза с ЕС
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За сохранение членства Великобритании в таможенном союзе ЕС проголосовала Палата лордов британского парламента, 6 марта, передает УНН. 

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За членство проголосовали 207 членов верхней палаты, а против – 147 пэров.

В поправке оппозиционной Лейбористской партии к биллю о торговле сообщается, что Великобритания должна остаться в таможенном союзе ЕС.

Ранее сообщалось, что парламенты Шотландии и Уэльса официально выступили против соглашения о Brexit, разработанного правительством Великобритании и ЕС.

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Теги: Британия, парламент, соглашение, Великобритания, выход Великобритании из ЕС
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  07.03.2019, 15:33
Оценка:  0
гость
Это случаем не ранее неизвестная ветвь протоукров? Никак останне пощевай у них тоже не получается...
гость  (аноним)  07.03.2019, 15:26
Оценка:  0
гость
Остальные члены ес согласны? Если пытаться усидеть на двух стульях - можно разъехаться на два полужопия!
Бриты как лохлы с договором о дружбе: эти пункты нам выгодны - оставим, а эти невыгодны - расторгнем...
Договор на то и есть что в комплексе надо в чем то уступать а в другом выгоду получать!
гость  (аноним)  07.03.2019, 15:25
Оценка:  0
гость
Аа сука! Дешевки. Мы выйдем, да мы сможем. И... ни че го. го го.
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