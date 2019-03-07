Великобритания останется в таможенном союзе ЕС
Палата лордов проголосовала за сохранение членства.
За сохранение членства Великобритании в таможенном союзе ЕС проголосовала Палата лордов британского парламента, 6 марта, передает УНН.
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За членство проголосовали 207 членов верхней палаты, а против – 147 пэров.
В поправке оппозиционной Лейбористской партии к биллю о торговле сообщается, что Великобритания должна остаться в таможенном союзе ЕС.
Ранее сообщалось, что парламенты Шотландии и Уэльса официально выступили против соглашения о Brexit, разработанного правительством Великобритании и ЕС.
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Бриты как лохлы с договором о дружбе: эти пункты нам выгодны - оставим, а эти невыгодны - расторгнем...
Договор на то и есть что в комплексе надо в чем то уступать а в другом выгоду получать!