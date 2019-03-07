Великобритания останется в таможенном союзе ЕС

Палата лордов проголосовала за сохранение членства.

Британия проголосовала за сохранение таможенного союза с ЕС facebook.com

За сохранение членства Великобритании в таможенном союзе ЕС проголосовала Палата лордов британского парламента, 6 марта, передает УНН.

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За членство проголосовали 207 членов верхней палаты, а против – 147 пэров.

В поправке оппозиционной Лейбористской партии к биллю о торговле сообщается, что Великобритания должна остаться в таможенном союзе ЕС.

Ранее сообщалось, что парламенты Шотландии и Уэльса официально выступили против соглашения о Brexit, разработанного правительством Великобритании и ЕС.