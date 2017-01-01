Земля на полтора миллиона грн вернулась государству благодаря прокуратуре

Украине вернулись 25 га заброшенных земель.

Земли в 25 га, которые были розданы для фермерства, Черниговская прокуратура вернула через суд. Отмечается, что стоимость участков составила 1,5 млн грн, передает УНН.

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Участок в 25 га был предоставлен в пользование человеку из села Довжик, который умер еще в 2006 году. С тех пор земля находилась в запущенном состоянии и поросла кустарниками и деревьями.

Возможность распоряжения землей областным Госгеокадастром была исключена из-за неопределенности с новым пользователем земельного участка.

Однако, районный суд Чернигова удовлетворил требования прокуратуры и вернул землю Госгеокадастру в Черниговской области.

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