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Сербия разрешила строить ветку Турецкого потока на своей территории

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Власти Сербии одобрили строительство ветки Турецкого потока на своей территории. Работы должны начать уже в апреле.
Строительство газопровода на территории Сербии планируют начать в апреле
Строительство газопровода на территории Сербии планируют начать в апреле
Getty Images

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Агентство по энергетике Сербии одобрило строительство сербской ветки Турецкого потока. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает ТАСС

Как уточнил профильный сербский министр, строительство газопровода планируется начать уже в апреле 2019 года.

Ранее сообщалось, что РФ построила 66% морского участка Турецкого потока. Газпром по двум ниткам уложил более 1230 километров труб газопровода Турецкий поток, что составляет 66% от общей протяженности морского участка.

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Теги: газ, Газпром, Сербия, российский газ, газопровод, Турецкий поток
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fkrfyfan    11.03.2019, 11:30
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