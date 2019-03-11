Сербия разрешила строить ветку Турецкого потока на своей территории

Власти Сербии одобрили строительство ветки Турецкого потока на своей территории. Работы должны начать уже в апреле.

Строительство газопровода на территории Сербии планируют начать в апреле Getty Images

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Агентство по энергетике Сербии одобрило строительство сербской ветки Турецкого потока. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает ТАСС.

Как уточнил профильный сербский министр, строительство газопровода планируется начать уже в апреле 2019 года.

Ранее сообщалось, что РФ построила 66% морского участка Турецкого потока. Газпром по двум ниткам уложил более 1230 километров труб газопровода Турецкий поток, что составляет 66% от общей протяженности морского участка.