В Киеве поймали на взятке в $8 тыс замглаву Госагентства водных ресурсов

Он должен был помочь с договором на осуществление биологической мелиорации водоема.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что в Киеве задержали заместитель главы Госагентства водных ресурсов Украины при получении взятки в 8 тыс долларов.

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Данные на официальном сайте Госводагентства указывают на то, что должность заместителя председателя агентства занимает Павел Гвозденко, назначенный в июле 2015 года.

“Прокуроры ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативными сотрудниками СБУ задержали с поличным заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины во время получения взятки (уголовное преступление, предусмотренное ч.4 ст.368 УК Украины).

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Чиновник, занимая особо ответственное положение, используя свои служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме $8 000 за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей“, - написала Лариса Сарган.

Ранее сообщалось, как украинцы и европейцы борются со взятками на таможнях. В странах ЕС на обращение о взятках реагируют почти мгновенно.