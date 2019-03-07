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Нацбанк объяснил весеннее укрепление гривны

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С начала 2019 года официальный курс гривны укрепился на 4,4% до 26,48 гривен за доллар.
В начале весны гривна укрепилась до многомесячных максимумов
В начале весны гривна укрепилась до многомесячных максимумов
Корреспондент.net

С начала 2019 года гривна укреплялся под влиянием рыночных факторов. Об этом говорится в комментарии Национального банка в четверг, 7 марта.

Ситуацию на валютном рынке предопределяют четыре фактора: 

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  • благоприятная внешняя ценовая конъюнктура для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, и стабильные поступления экспортной выручки;
  • приближение сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет, что стимулирует бизнес активнее продавать иностранную валюту;
  • слабый рост импорта товаров и низкие объемы репатриации дивидендов в инвалюте за рубеж;
  • чистая продажа валюты населением

"Указанные факторы обеспечивают преобладание предложения валюты над спросом на межбанковском валютном рынке. В то же время приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги, который наблюдался с середины января, на сегодня замедлился и не играет значительной роли в укреплении курса гривны", - говорится в сообщении. 

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По данным НБУ, с начала года официальный курс гривны укрепился на 4,4% до 26,48 гривен за доллар. В частности, только с начала марта - на 1,4%.

В то же время, колебания курса в сторону укрепления, которые наблюдаются на протяжении последних недель, является здоровой реакцией рынка на постоянные изменения экономической ситуации, считают в НБУ.

"Под воздействием изменения баланса спроса-предложения курс национальной валюты в разные периоды может как усиливаться, так и ослабляться", - отмечается в комментарии.

Ранее сообщалось, что финансисты прогнозируют падение гривны до 26,2 за доллар. Падение произошло из-за инвесторов, которые конвертировали доллар под покупку гривневых облигаций Минфина.

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crestik    07.03.2019, 18:56
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