Работникам Кабмина дали разрешение ходить на работу подвыпившими

Чтобы не оштрафовали, нужно не бушевать, никого не оскорблять и иметь эстетический вид.

Чиновникам теперь можно легально приходить в Кабмин пьяными facebook.com

Чиновники внесли ряд изменений в порядок доступа людей в здание Кабинета министров на Грушевского, где кроме технических поправок, уточняющих тип электронного пропуска и перечня документов для получения пропуска, изменили они и несколько других требований, передает UBR.

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Например, в список персон нон-грата попали лица, "действия которых создают опасность для окружающих, а также вид которых оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль, либо не отвечает общим правилам пристойности".

Такой новой поправкой депутаты заменили предыдущую, которая просто запрещала входить в здание "в состоянии алкогольного или наркотического опьянения". То есть, это означает, что опьянение не может быть основанием для доступа граждан, включая сотрудников ведомства, в здание. Главное – не злоупотреблять.

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Среди прочего документ уточняет перечень лиц, которым будут выдаваться бейджи, служебные удостоверения, временные или постоянный пропуски (в форме пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем). А также урегулирует правила прохода представителей СМИ и простых граждан.

Чиновники аргументировали изменения, как упрощение порядка посещения здания правительства должностными лицами, служащими, гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства.

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