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Работникам Кабмина дали разрешение ходить на работу подвыпившими

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Чтобы не оштрафовали, нужно не бушевать, никого не оскорблять и иметь эстетический вид.
Чиновникам теперь можно легально приходить в Кабмин пьяными
Чиновникам теперь можно легально приходить в Кабмин пьяными
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Чиновники внесли ряд изменений в порядок доступа людей в здание Кабинета министров на Грушевского, где кроме технических поправок, уточняющих тип электронного пропуска и перечня документов для получения пропуска, изменили они и несколько других требований, передает UBR. 

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Например, в список персон нон-грата попали лица, "действия которых создают опасность для окружающих, а также вид которых оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль, либо не отвечает общим правилам пристойности".

Такой новой поправкой депутаты заменили предыдущую, которая просто запрещала входить в здание "в состоянии алкогольного или наркотического опьянения". То есть, это означает, что опьянение не может быть основанием для доступа граждан, включая сотрудников ведомства, в здание. Главное – не злоупотреблять. 

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Среди прочего документ уточняет перечень лиц, которым будут выдаваться бейджи, служебные удостоверения, временные или постоянный пропуски (в форме пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем). А также урегулирует правила прохода представителей СМИ и простых граждан.

Чиновники аргументировали изменения, как упрощение порядка посещения здания правительства должностными лицами, служащими, гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства.

Ранее сообщалось, что Коболев рассказал, кому и сколько перечислил на благотворительность. Глава Нафтогаз сообщил, что передал на благотворительность 1,7 млн грн.

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Теги: Кабинет министров, алкогольное опьянение, пьяные депутаты, народные депутаты, чиновники
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.03.2019, 18:56
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гость
Пусть бухают прямо на сидушках. Хоть в морду будут реже давать с бодуна.
гость  (аноним)  07.03.2019, 18:54
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гость
Все правильно — серед п'яних підлеглих не видно буде дурних начальників.
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