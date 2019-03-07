За месяц рост цен замедлился вдвое - Госстат

В феврале инфляция сократилась до 0,5% по сравнению с 1% месяцем ранее. Годовая инфляция прогнозируется на уровне 6,3%.

В феврале потребительские цены в Украине выросли на 0,5%. Об этом свидетельствую данные Госслужбы статистики.

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По данным ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 1,5%. В годовом измерении (к февралю 2018 года) инфляция замедлилась до 8,8%.

В январе месячная инфляция составляла 1%, годовая - 9,2%.

Так, продукты за февраль подорожали на 0,9%, овощи - на 6,6%, фрукты - на 3,6%, яйца подешевели на 3,6%.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, одежду и обувь - снизились на 3,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,5%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,1%, здравоохранение - на 0,6%, транспорт подешевел на 0,1% (в том числе топливо - на 2,0%), связь подорожала на 1,5%, отдых и культура - на 0,8%, образование - на 0,4%, рестораны и гостиницы - на 00,7%.

Ранее сообщалось, что в Украине дорожает кабельное телевидение. Минимальные тарифы за доступ к пакетам только с украинскими телеканалами теперь не могут быть ниже 56-70 грн в зависимости от региона.