Гривна значительно укрепилась: Курс валют на 11 марта

Нацбанк укрепил курс гривны на десять копеек - до 26,38 гривен за доллар. При этом евро подешевел на 19 копеек.

На черном рынке в понедельник утром купить доллар можно по 26,65 грн bigmir.net

На понедельник, 11 марта, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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- 100 долларов США - 2638.9167 гривен;

- 100 евро - 2974.3230 гривен.

Национальный банк Украины укрепил гривну на 10 копеек - до 26,38 гривен за доллар, а евро подешевел на 19 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара на межбанке в продажу 7 марта упал на четыре копейки до 26,36 грн/доллар, курс в покупке 26,38 грн/доллар. Курс евро в продажи снизился на 25 копеек до 29,62 грн/евро.

Ранее сообщалось, что Нацбанк объяснил весеннее укрепление гривны. С начала 2019 года официальный курс гривны укрепился на 4,4% до 26,48 гривен за доллар.