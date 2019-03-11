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Гривна значительно укрепилась: Курс валют на 11 марта

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Нацбанк укрепил курс гривны на десять копеек - до 26,38 гривен за доллар. При этом евро подешевел на 19 копеек.
На черном рынке в понедельник утром купить доллар можно по 26,65 грн
На черном рынке в понедельник утром купить доллар можно по 26,65 грн
bigmir.net

На понедельник, 11 марта, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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- 100 долларов США - 2638.9167 гривен;

- 100 евро - 2974.3230 гривен.

Национальный банк Украины укрепил гривну на 10 копеек - до 26,38 гривен за доллар, а евро подешевел на 19 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара на межбанке в продажу 7 марта упал на четыре копейки до 26,36 грн/доллар, курс в покупке 26,38 грн/доллар. Курс евро в продажи снизился на 25 копеек до 29,62 грн/евро.

Ранее сообщалось, что Нацбанк объяснил весеннее укрепление гривны. С начала 2019 года официальный курс гривны укрепился на 4,4% до 26,48 гривен за доллар.

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.03.2019, 11:15
Оценка:  +1
гость
Так и деревянный немного подешевел, а то довольно долго держался до этого на одном уровне
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