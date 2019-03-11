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Поставки сжиженного газа США в ЕС выросли на 180%

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За семь месяцев нового соглашения импорт американского СПГ в страны ЕС вырос дпочти до 8 млрд кубометров.
США резко нарастила поставки сжиженного газа в ЕС
США резко нарастила поставки сжиженного газа в ЕС
Getty Images

С 25 июля 2018 года импорт американского сжиженного газа в страны Евросоюза вырос на 181% - до 7,9 млрд куб. м за. Об этом сообщил в пятницу, 8 марта, официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн, пишет ТАСС

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"С момента принятия совместного заявления ЕС и США 25 июля 2018 года о расширении стратегической торговли рост импорта сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос за год на 181%, до 7,9 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил он.

Согласно материалам Еврокомиссии, "за первые два месяца 2019 года объем экспорта сжиженного газа из США в ЕС составил 12,6% от общеевропейского импорта газа". 

Ранее сообщалось, что импортный газ для Украины дешевеет. В феврале Украина в среднем покупала газ по 291 доллару за тысячу кубометров - на 27 долларов дешевле, чем в январе.

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Теги: газ, США, ЕС, СПГ, сжиженный газ
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Комментариев (1)
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nelci    11.03.2019, 11:41
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nelci
Это капля для ЕС, ну зажигалки заправлять хватит!
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