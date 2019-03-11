"Гривнепада" после выборов не будет – НБУ

Национальный банк проводит политику плавающего обменного курса и стоимость гривны определяется рынком.

Национальный банк Украины не удерживает курс национальной денежной единицы. После выборов снижения курса гривны не будет. Об этом член совета регулятора Василий Фурман, сообщает Сегодня в субботу, 9 марта.

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"Накануне выборов я слышу много мнений разных экспертов, что курс специально удерживают до выборов… Хотел бы ответственно заявить, что никто украинскую гривну специально не удерживает. Национальный банк проводит политику плавающего обменного курса. Согласно этой политике, курс гривны определяется рынком", – заявил Фурман в эфире одного из телеканалов.

Он отметил, что в отдельные периоды НБУ может либо продавать доллар для поддержания гривны, чтобы не было значительных колебаний, либо выкупать его для пополнения золотовалютных резервов.

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"В прошлом месяце Нацбанк выкупил с рынка, кажется, 700 млн долларов с рынка для пополнения золотовалютных резервов. Поэтому "гривнепадов" не будет никаких", – заявил Фурман.

По данным НБУ, с начала года официальный курс гривны укрепился на 4,4% до 26,48 гривен за доллар. В частности, только с начала марта – на 1,4%.

Ранее сообщалось, что финансисты прогнозируют падение гривны до 26,2 за доллар. Падение произошло из-за инвесторов, которые конвертировали доллар под покупку гривневых облигаций Минфина.