"Гривнепада" после выборов не будет – НБУ
Национальный банк Украины не удерживает курс национальной денежной единицы. После выборов снижения курса гривны не будет. Об этом член совета регулятора Василий Фурман, сообщает Сегодня в субботу, 9 марта.
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Он отметил, что в отдельные периоды НБУ может либо продавать доллар для поддержания гривны, чтобы не было значительных колебаний, либо выкупать его для пополнения золотовалютных резервов.
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"В прошлом месяце Нацбанк выкупил с рынка, кажется, 700 млн долларов с рынка для пополнения золотовалютных резервов. Поэтому "гривнепадов" не будет никаких", – заявил Фурман.
По данным НБУ, с начала года официальный курс гривны укрепился на 4,4% до 26,48 гривен за доллар. В частности, только с начала марта – на 1,4%.
Ранее сообщалось, что финансисты прогнозируют падение гривны до 26,2 за доллар. Падение произошло из-за инвесторов, которые конвертировали доллар под покупку гривневых облигаций Минфина.
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