Зарплата докризисного уровня: Кто будет получать еще больше – Госстат

Госстат выяснил, что купить можно столько же, как 5 лет назад, но многие украинцы утверждают, что не заметили этого.

В Госстате посчитали, что официально работающие украинцы получают в среднем 8865 грн/мес по итогам 2018 года, где в декабре средняя зарплата достигла 10 573 грн, а в январе 2019 года она стала на 1350 грн меньше – около 9223 грн, передает Сегодня.

Читай также: В Италии запустили программу базового дохода в 780 евро

Специалисты объясняют падение выплатами новогодних бонусов и премий, которых нет в январе, а также меньшим количеством рабочих дней из-за праздников.

А вот реальная зарплата, по подсчетам экономического эксперта Алексея Дорошенко, в 2014 году (год к году) упала на 20%, в 2015-м — на 27%.

"Только с 2016-го начался постепенный рост реальных заработков, они стали больше на 12%. В 2017 году был рост на 25%, в 2018-м — на 14%. То есть в прошлом году люди, которые получают среднюю по стране зарплату, вроде должны были почувствовать возвращение ее покупательной способности на уровень 2014 года.

Читай также: ТОП-15 пунктов, которые говорят о том, что начальник плохо работает

В то же время средние показатели все меньше отвечают реальной картине из-за того, что все больше увеличивается расслоение доходов населения", — анализирует Дорошенко.

Алексей советует рассчитывать зарплаты по медианным величинам, чтобы не учитывать заработки узкого круга топ-менеджеров, многомиллионные оклады которых существенно влияют на итоговые средние показатели.

Однако, HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина утверждает, что в ближайшие месяцы зарплата будет расти быстрее, чем в среднем по стране в шести сферах-лидеров.

"В 2018 году средняя предлагаемая зарплата составила 11 767 грн, средняя ожидаемая зарплата — 13 161 грн, это больше, соответственно, на 2700 и 2800 грн, чем в 2017 году. Но даже на одном и том же предприятии, например, инженеру-технологу с большим опытом работы предлагают 15 тыс грн, без такого опыта — вдвое меньше.

Читай также: Зарплаты менджмента Нафтогаза завышены в 3-4 раза - Гройсман

В то же время имеют преимущество специалисты даже без опыта работы, но в совершенстве знающие английский язык — они могут найти в Украине место в филиале известных иностранных компаний, причем со стартовой официальной зарплатой более 15 тыс грн", — говорит Пашкина.

Прогнозируется, что примерно на уровень инфляции (7—10%) повысятся зарплаты бюджетников. Дорошенко отметил, что в Украине, по статистике, за последние 14 лет средняя реальная зарплата стабильно росла от 20% и выше, и только три года ее рост был менее 10%.

"Стоит рассчитывать на то, что номинальная средняя зарплата в 2019 г. снова вырастет более чем на 20% (+1800 грн/мес). А реальная зарплата повысится всего на 12—14% из-за рисков, заложенных в курс гривны (в среднем по году 29,4 грн/$)", — прогнозирует Дорошенко.

Ранее сообщалось, что Розенко прогнозирует рост зарплат на 10-20%. Но для заметного повышения оклада есть условия.