Чем владеют кандидаты в президенты на выборах 2019: Полный список

На выборах президента Украины 31 марта 2019 года официальный список будет состоять из 39 кандидатов.

На выборы президента Украины в 2019 году Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов.

ТСН разобрались, какие состояния, доходы и имущество указаны в декларациях претендентов на главный пост страны.

Балашов Геннадий (лидер партии 5.10, предприниматель)

Читай также: “Гривнепада“ после выборов не будет – НБУ

За предпринимательскую деятельность Балашов получил 1,2 млн грн в 2017 году, а его жена – 370 тыс грн.

В активах у него три земельных участка в Киеве (412, 400, 637 кв м) и жилой дом в 466,9 кв м. Также у них в Киеве есть квартира (76,8 кв м) и дом на Киевщине в селе Лесники. В собственности Геннадия 5 квартир в Киеве, несколько в совместной собственности.

Также в его декларациях есть 10 гаражей и 3 офиса, еще несколько офисов в аренде. Жена Балашова Наталья пользуется автомобилем Mercedes-Benz GL 350 CDI 2013 года выпуска, а сам кандидат ездит на Mercedes-Benz CL 500 2007 года выпуска. У дочери Балашова является также Lexus RX 270 2013 года.

Бессмертный Роман (экс-нардеп, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, самовыдвиженец)

Читай также: Выяснилось, кто предлагал Тимошенко 5 млн грн за снятие с выборов

Бессмертный в 2017 году задекларировал три земельных участка в Киевской области общей площадью 22 500 кв м, жилой дом 100 кв м, квартиру в Киеве площадью 172 кв м.

Его жена владеет несколькими машиноместами, жилым домом 129 кв м и земельным участком 774 кв м в Виннице, и еще одним участком в Киевской области площадью 1 200 кв м.

Среди доходов в декларации Бессмертного указаны 269 162 грн зарплаты, 130 965 - зарплата полученная по совместительству, 17 050 грн страховой выплаты в 2017 году получила его жена.

73 895 грн у него размещены на счете в “Государственном экспортно-импортном банке Украины“, 75 110 грн - в Приватбанке. 7 тыс. долларов и 115 тыс. грн Бессмертный держит наличными. Его жена имеет 12 тыс долларов наличных средств.

В декларации содержатся коллекция старинных книг и часы Chopard, который принадлежит жене политика. Также он задекларировал автомобиль Mersedes-Benz S 500 2005 года выпуска.

Богомолец Ольга (самовыдвиженец, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения)

Читай также: На выборы президента потратят на 6 млн гривен больше – ЦИК

В 2017 Ольга получила 254,5 тыс зарплаты, 84,5 тыс зарплаты по совместительству, 1 469 982 грн от предоставления недвижимого имущества в аренду посольству США в Украине и 165 312 компенсации коммунальных платежей, еще 1 775 410 грн - от предоставления имущества в аренду физическим лицам.

Еще 240 тыс грн алиментов от бывшего мужа Алексея Шереметьева на содержание ребенка, 39 549 грн процентов от вклада в Укрэксимбанка.

44 016 гривен, 3 118 долларов и 2 327 евро у Богомолец размещены на счете в Укрэксимбанке, 19 446 грн - в Приватбанке. 290 тыс. евро и 430 тыс. долларов Богомолец держит наличными.

У Богомолец есть коллекция икон, 122 картины, 9 антикварных изделий. На нее зарегистрировано изобретений (методы лечения и профилактики кожных заболеваний), две полезные модели (способы дистанционного скрининга), 21 торговая марка, авторское право на 104 песни, слова к 28 песням, 18 литературных и научных изданий.

Богословская Инна (самовыдвиженец, в бывшем – народный депутат)

Читай также: Выборы 2019: Сколько денег потратят на бюллетени для выборов президента

За 2017 год Богословская не имела недвижимого имущества, но в ее собственности есть многочисленные ювелирные изделия и сотни тысяч наличных средств. Зарегистрирована Богословская в квартире матери в Харькове, но пользуется на основании договора ссуды квартирой в Киеве площадью 138,5 кв м.

Доход в 2017 году она получила за работу народным депутатом – 42 тыс грн, а наличными у нее есть 180 тыс долларов, 90 тыс евро и 2,8 млн гривен. На банковских счетах у нее размещено 440 долларов и 471 евро.

У Богословской есть долг – у физлица она заняла 495 тыс грн и 47 448 грн в Приватбанке в кредит. Ездит она на Toyota Camry 2017 выпуска.

В декларации также есть две норковые шубы и еще одну шубу из ягненка, две вечерние платья, пальто, несколько старинных колец, серьги, колье и ряд других ювелирных изделий, несколько картин, мебель и комплект из двух бронзовых столов и итальянских люстр.

Бойко Юрий (украинский олигарх, политик, народный депутат Украины VI и VIII созывов, самовыдвиженец)

Читай также: Тимошенко признала “фейковых“ доноров в Батькивщине – СМИ

Политик имеет в собственности две не новые машины и заплатил американской компании за юридические услуги 245 069 долларов. Жена кандидата в президенты Украины Юрия Бойко Вера задекларировала в 2017 году миллионные состояния, земельные участки под Киевом и бизнес в России.

Бойко получил зарплату в Верховной Раде в размере 248 403 грн, получил 252 825 грн как средства для обеспечения депутатской деятельности, 6501 грн как проценты в банке Клиринговый дом и 26 971 грн пенсионных выплат.

Бондарь Виктор (экс-министр транспорта и связи Украины (2005-2006), глава партии “Возрождение“)

Читай также: Коболев: Дешевого газа для населения не будет

Бондарь в 2017 году задекларировал земельный участок 1 500 кв м и жилой дом 611,4 кв м в Гостомеле Киевской области, земельный участок 2 500 кв м на Хмельнитчине и квартиру 77,7 кв м в Одессе.

Доходы Бондаря составили заработная плата (234 498 грн), средства на депутатские полномочия (252 8250 грн) и проценты (3 879 грн).

Депутат держит наличными более 1,3 млн долларов, 240 тыс евро и 170, 5 тыс грн. Чуть больше 50 тыс грн у него размещены на банковском счете в Приватбанке.

Он также получил кредит в Приватбанке в размере 161 203 грн.

Он задекларировал 77 картин разных художников, одну картину “Тайная вечеря“ вышитую шелковыми нитками, 17 драгоценных икон, четыре антикварных часов, девять наручных часов (бренды Breguet, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin) и три пары запонок из драгоценного металла.

Бондарь является конечным бенефициарным владельцем компании “Будинформ“.

Ващенко Александр (лидер избирательного блока “Власть народа“)

Читай также: “Грабители оборонки“: Кто такие Игорь Гладковский, Андрей Рогоза и Виталий Жуков – СМИ

Ващенко в 2017 году владел двумя квартирами в столице общей площадью 185,3 кв м. При этом у него официально нет автомобилей.

Он записал на себя “Международный центр экономики и права“, телерадиокомпанию “АВИ ТИВИ“, 51% строительно-инвестиционной компании “ВІК“, 85% “ТНК Украинская нефтегазовая группа“, 19% акций “Вуд-Продакшен“, доли в компаниях “Ролан“, “Парк Палас“ и “А-Тел“.

Ващенко насчитал у себя в 2017 году налички размером 5,55 млн грн, 523 тысяч долларов и 320 тысяч евро.

Вилкул Александр (народный депутат от Оппозиционного блока, экс-вице-премьер-министр)

Читай также: Порошенко рассказал, почему именно сейчас индексирует пенсии

Кандидат в президенты Украины, народный депутат Александр Вилкул задекларировал в 2017 году в наличности 511 тыс долл., 310 тысяч евро и 300 тыс грн.

Он имеет квартиру в Днепре площадью 123,1 кв м, которая является собственностью его отца Юрия Вилкула, квартиру в 69,5 кв м в Киеве, которая принадлежит Марии Кондратюк, а также автомобиль Chevrolet Express 2008 года выпуска.

На банковских счетах Вилкул сохраняет 7 426 545 грн и 3 972 186 долл. В Верховной Раде политик получил зарплату в размере 222 716 грн и 252 825 грн как средства, связанные с выполнением депутатских полномочий. УкрСибБанк насчитал Вилкулу процентов на 593 454 грн.

Габер Николай (председатель Патриотической партии Украины, самовыдвиженец)

Читай также: Зеленский сообщил, сколько денег потратил на предвыборную кампанию

Габер в 2017 году задекларировал несколько земельных участков общей площадью почти 900 тыс. кв м и жилой дом 215 кв м в Одесской области, две квартиры в Киеве 27,70 и 60 кв м соответственно.

Его жена владеет квартирой в Киеве 71,40 кв м, земельным участком 438 кв м, садовым домом 41,70 кв м и гаражом.

Автомобиля у Габера нет, его жена владеет Mitsubishi Lancer 2007 года выпуска. Габер указал доходы в виде зарплаты в размере 77 492 грн, подарок в денежной форме в размере 2 632 662 грн. Кроме того, кандидат на пост главы государства задекларировал подарок в денежной форме его дочери в размере 1,3 млн грн.

Он держит 76,6 тыс грн, 134 тыс долларов наличными, еще 55 тыс долларов Габер одолжил третьему лицу. У его жены 7 тыс долларов наличными, а у дочери - 50 тыс долларов.

Гриценко Анатолий (бывший министр обороны Украины, председатель партии “Гражданская позиция“)

Читай также: Кандидаты в президенты потратили 110 миллионов на участие в выборах

Все задекларированное недвижимое имущество Гриценко находится в собственности его жены Юлии Мостовой: два земельных участка в Обуховском районе Киевской области 2360 и 5820 кв м, садовый дом 347,4 кв м, пять квартир 110,3, 56,2, 80,2, 32,9 56,2 кв м. Гриценко владеет автомобилем Volvo XC90 2013 года выпуска и гидроциклом Yamaha. Жена Гриценко владеет автомобилем Toyota Rav4 2016 года.

Гриценко в 2017 году получил 139 620 грн пенсии, 14 885 грн зарплаты от преподавания в Киево-Могилянской академии, 179 972 грн процентов от вклада в Сбербанке. Жена политика задекларировала 374 615 грн доходов от получения зарплаты.

У Гриценко на банковских счетах в Ощадбанке размещены 134 426 долларов. Также он задекларировал 36 тыс долларов и 120 тыс грн наличных средств.

Данилюк Александр (адвокат общественный деятель, общественного движения “Общее дело“, бывший советник министра обороны на общественных началах, самовыдвиженец)

Читай также: Порошенко указал в декларации новые 15 млн грн дохода

Данилюк в своей декларации за 2017 указал корпоративные права в ряде компании, которые, в частности, зарегистрированы, в Великобритании, США и Украины. Его жена - Светлана Суродина - также возглавляет ряд компаний.

На жене задекларировано два земельных участка в оккупированной Ялте общей площадью 1128 кв м, гараж и две квартиры площадью 21 и 28,1 кв м, а также жилой дом на 80,5 кв м.

Данилюк в 2017 году получил зарплату в общественной организации “Центр оборонных реформ“ в размере более 600 тыс грн, его жена заработала на предпринимательской деятельности 1730024 грн. В целом же семья имеет наличными 262 тыс фунтов.

Деревянко Юрий (народный депутат, кандидат в президенты от партии “Воля“)

Читай также: Батькивщина вероятно легализировала средства: ГБР открывают дело

Деревянко в 2017 году задекларировал два земельных участка 1900 и 970 кв м и жилой дом 637,90 кв м в Киевской области, три квартиры в Киеве площадью 154,8, 155,9 и 160,86 кв м соответственно, квартиру в Ялте 65,2 кв м, садовый дом 209,20 кв м и несколько машиномест.

Он арендует несколько офисов в Ивано-Франковской области. У жены Деревянко имеются земельные участки, жилой дом в Золочеве Львовской области площадью 182,50 кв м, квартира в Киеве 56,7 кв м, садовый дом 236,4 кв м.

Деревянко получил 240 821 грн депутатской зарплаты и 252 825 грн - на выполнение депутатских полномочий. 21 688 грн 5 300 долларов и 65 евро у него размещены в Банке инвестиций и сбережений. Деревянко держит наличными 177 036 грн, 1,36 млн евро и 2,86 млн долларов.

Жена кандидата в 2017 году получила 63 419 грн зарплаты, 16,8 тыс грн страховой выплаты. В ней размещено 11 439 грн, 811 евро и 1 877 долларов в Укрсиббанке, еще 76 107 грн, 65 908 евро и 719 813 долларов она держит наличными.

10,56 млн долларов Деревянко одолжил брату.

Журавлев Василий (лидер партии “Стабильность“)

Читай также: Выборы-2019: ТОП-5 самых богатых и бедных кандидатов в президенты

Журавлев задекларировал за 2017 год значительное состояние. В частности, члены его семьи владеют жилым домом в 144,3 квадратных метра в Старом Крыму под Мариуполем и квартирой в районном центре.

Журавлев имеет часы Hublot и Patek Philippe, а его жена может похвастаться часами от CARTIER, Hublot, ювелирными изделиями с драгоценными камнями.

На кандидата зарегистрирована фирма “ОКМАР-ВОСТОК“, а на его мать компания “М.А.Г.Е. ПАРТНЕРС“. Наличными Василий Журавлев держит 23 тыс долларов и 508 тыс гривен.

Зеленский Владимир (шоумен, актер, сценарист, продюсер и руководитель “Студии Квартал-95“, выдвинут партией “Слуга народа“)

Читай также: На выборы президента 2019 потратят на 10 млн больше

Из недвижимости у Зеленского есть жилой дом площадью 353,5 кв м, земельный участок 1200 кв м в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области, квартиры в Киеве площадью 254,5 кв м, 198,6 кв м, 131,9 кв м, в Великобритании две квартиры площадью 91,9 кв м, парковочные места. Жена Зеленского владеет квартирами и парковочным местом в Ялте, Киеве, нежилыми помещениями в Киеве. На третьих лиц зарегистрированы две киевские квартиры площадью 269,7 кв м, парковочные места.

Из транспортных средств Зеленский имеет автомобиль марки Land Rover 2016 года регистрации, а его жена Елена – авто марки Mercedes-Benz S 500 4 Matic 2014 года. Кроме того, на шоумена и его жену задекларированы часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Piaget, ювелирные изделия от Graff, Bovet, Breguet.

Семья Зеленских имеет долговые ценные бумаги, акции компании, которые прописаны на Кипре, Британских Виргинских Островах. Корпоративные права в компаниях “Киноквартал“, “Студия квартал-95“, “Зелари фиш“, “Продюсерский центр “Лига смеха“, “Анимационная студия 95“, “Квартал ТВ“, “Инвест анима“, “Гауди студио“ и “Квартал-концерт“ различной стоимостью.

Кроме того, в собственности Владимира Зеленского юридически оформлены фирмы с пропиской в Украине, Италии, Кипре, Белизе и Британских Виргинских островах.

Владимир Зеленский получил в 2017 году зарплату в размере 1 586 473 грн, гонорары и роялти в незначительных размерах, страховые выплаты в сумме 252 310 грн, доходы от предпринимательской деятельности в размере 4 347 019 грн, доход от предоставления имущества в аренду – 1 211 676 грн, проценты – 609 165 грн.

Средства, размещенные на счетах латвийского и украинского филиалах “ПриватБанка“, составляют 433 779 долл и 64122 грн, банка OTP - 1053871 грн, 115 евро, 8608 долл, банка “Глобус“ - 69102 грн. Наличности - 285000 долл, 50000 евро и 220000 грн.

Каплин Сергей ( лидер “Рух простих людей“ и экс-член партии “БПП“ и “УДАР“)

Читай также: Какие звезды и почем поддерживают кандидатов на выборах-2019

Каплин задекларировал в 2017 году дома в Полтаве площадью 84,2 кв м и в столице - 203,9 кв м, которые, правда, зарегистрированные на других граждан.

Из автомобилей на политика зарегистрирован автомобиль KIA Magentis GE2.0 D6MT2 2007 года выпуска.

В 2017 году Каплин получил зарплату в Верховной Раде размером в 244 130 грн, а также компенсацию на аренду жилья (191 080 грн) и проезд (38 170 грн).

Также политик задокументировал выплату средств по исполнительному листу в размере 99 067 грн.

Кармазин Юрий (украинский политический деятель, судья, народный депутат Украины 2-го, 3-го, 4-го, 6-го созывов)

Читай также: Инфографика: Что задекларировал Петр Порошенко

Кармазин держит наличными 60 тысяч долларов, а на банковских счетах – 2100 евро и 600 долларов. При этом кандидат может похвастаться богатым автопарком, в котором можно найти Lexus ES350 2010 года выпуска, Hummer H3 2007 года, Volkswagen Passat B7 2012 года и Honda CR-V 2007 года выпуска.

Кроме этого политик задекларировал два гаража в Одессе и Киеве, земельные участки, которые зарегистрированы на его жену Ларису, в приморских поселках в Одесской области и в Ходосовке под Киевом, а также две квартиры в Одессе и столице площадями 140,5 кв м и 124,5 кв м.

Из драгоценностей Кармазин владеет часами брендов “Ракета“, Kleynod Gold и Audemars Piguet. Его пенсионные выплаты составили 132 808 грн, а жены Ларисы – 48 тысяч гривен.

Кива Илья (лидер Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД)

Читай также: Выборы-2019: Документы подавал 91 человек - инфографика

Кандидат в президенты Украины Илья Кива в своей декларации за 2017 год подал как собственность, кроме прочего, гараж площадью 394,5 кв м в Полтавской области и жомову яму такой же площадью.

Он является владельцем двух квартир в столице общей площадью 92,1 кв м и земельного участка в 1480 кв м в Сосновке Полтавской области.

На него не зарегистрировано ни транспортных средств, ни акций, ни ценных бумаг. В Министерстве внутренних дел он заработал 143 787 грн, а держит наличными 1 млн грн.

Корнацкий Аркадий (народный депутат VIII созыва, самовыдвиженец)

Читай также: Биткоины и 9 квартир: Балашов поделился предвыборными декларациями – СМИ

Корнацкий задекларировал за 2017 чуть более 200 000 гривен доходов и 15 жилых домов. У депутата есть земельные участки в Кулибабе Киевской области общей площадью 6 тыс кв м, Кумар Николаевской области площадью 6 га, Первомайске - 416 кв м, Чаусов и Чаусово Второе Николаевской области - 10 га, Крымчане Николаевской области - 4791 кв м, Кинецьполи - 18,16 га, Украинцы Киевской области - 4 га.

Передвигается народный депутат автомобилем Mercedes - Benz GL 350 CDI 4MATIC Универсал В. Ценные бумаги, стоимость которых составляет 1 копейку за 80 тыс штук, у него есть в компании “Скоростные платные автомобильные улицы (дороги)“, зарегистрированной за рубежом и находится в состоянии ликвидации.

В 2017 году Аркадий Корнацкий получил процентов в банке на сумму 2 832 грн, зарплату в парламенте - 220 999 грн, возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий 252 825 грн, а доход от отчуждения недвижимого имущества принесла бюджету кандидата в президенты 6 898 грн. В Креди Агриколь Банк у Корнацкого размещено 36 207 грн, а наличными - 30 124 000 грн, 775 тыс долларов и 155 тыс евро.

Кошулинский Руслан (народный депутат Украины VII созыва, заместитель председателя Верховной Рады (VII созыва), предприниматель, кандидат от партии “Свобода“)

Читай также: Богословская пришла в ЦИК с черным пакетом с 2,5 млн налички - видео

Кошулинский задекларировал в 2017 году автомобиль ЗАЗ 968М 1985 выпуска и дом во Львове площадью 235,4 кв м.

Также в активе кандидата является земельный участок во Львове площадью 334 кв м, теплица на 41 кв м и беседка в 18 кв м. Кроме Запорожца у Кошулинского есть прицеп, приобретенный за 370 грн, и электрокар Nissan LEAF 2013 года выпуска.

Из доходов политик указал зарплату жены Марии Кошулинский в компании “Галичфарм“ в размере 129 798 грн, полученные проценты в “Укргазбанка“ и “ПриватБанка“ в размере 1956 грн и 289 грн соответственно, а также зарплату в 22 458 грн в львовской организации ВО “ Свобода “.

В то же время на банковских счетах Кошулинского размещено 16 583 грн, а наличными он держит 80 тыс грн и 7 300 долларов, его жена - 54 тыс грн.

Кривенко Виктор (внефракционный депутат Верховной Рады, лидер партии “Народный рух Украины“)

Читай также: Дворец и шикарные декорации: Как Тимошенко выдвигала свою кандидатуру - СМИ

Кривенко за 2017 год задекларировал два земельных участка в Киевской области площадью 2709 и 1199 кв м, квартиру в Киеве 84,5 кв м и садовый дом 158,2 кв м.

У Кривенко есть автомобиль Hyunday Gets 2007 года выпуска, автомобиль Mercedes-Benz GL500 2007 года находится в безвозмездном пользовании кандидата.

Среди доходов Кривенко в декларации указаны зарплата 246 604 грн, 252 825 грн - средства для покрытия расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, 14 741 грн - зарплата полученная по совместительству. Наличными нардеп держит 25 тыс долларов, 200 тыс грн и 7,5 тыс евро. 50 тыс долларов он одолжил третьим лицам.

Его жена имеет земельный участок 1 тыс кв м, два автомобиля Lexus LS 600 2008 и Mini Cooper 2015 года выпуска. В 2017 году она получила 307 335 грн за предпринимательскую деятельность, 33 623 грн зарплаты. Еще 25 тыс долларов и 200 тыс грн она держит наличными.

Куприй Виталий (народный депутат, самовыдвиженец)

Читай также: Зеленский поделился декларацией: Сколько активов имеет шоумен

Народный депутат, кандидат в президенты Виталий Куприй имеет в собственности квартиры в Грузии площадью 91,2 кв м, в Ялте (32 кв м) и магазин непродовольственных товаров с офисным помещением в Каменском Днепропетровской области 290,9 кв м. Жена Куприя владеет квартирой в Каменском площадью 63,4 кв м. В Киеве депутат арендует квартиру площадью 131,2 кв м.

Кроме того, Куприй владеет двумя легковушками Chrysler 2005 года выпуска, Renault Logan 2012 года, мотоциклом Kawasaki 2000 года. В 2017 году депутат приобрел парусник Bavaria 44 2001 года и прицеп с резиновой лодкой.

В 2017 году Куприй получил 248 997 грн депутатской зарплаты и 252 825 грн средств, связанных с выполнением депутатских полномочий, его жена – почти 1 млн грн дохода от предпринимательской деятельности.

Литвиненко Юлия (украинская телеведущая, журналист, генеральный продюсер радиостанции “Вести ФМ“)

Читай также: Госбюджет предусмотрел помощь политикам на выборах: Инфографика

Литвиненко задекларировала в 2017 году квартиру площадью 71,6 кв м, а также автомобиль Volkswagen Tiguan 2013 года выпуска.

При этом по основному месту работы Литвиненко получила зарплату в размере 32 839 грн, по совместительству 4434 грн и гонорары на сумму свыше 4 тысяч гривен. Зато наличными она держала 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. В банке она хранила только один доллар.

Ляшко Олег (лидер Радикальной партии Олега Ляшко, народный депутат)

Читай также: “Зеленая семья ру“: Зеленский ведет кинобизнес в России – СМИ

В собственности Ляшко имеется жилой дом и земельный участок в Козине Киевской области площадью 357,1 и 6 539 кв м соответственно, несколько земельных участков в Княжичах, офис и квартира в Киеве 182,80 и 95,5 кв м. Жена Ляшко задекларировал садовый дом 296 кв м, земельный участок 605 кв м. Кроме того, она арендует часть дома 75,4 кв м.

Кроме того, Ляшко задекларировал вилы (крестьянские). Среди прочего движимого имущества в декларации содержатся часы (Audemars Piguet, Breguet, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin), коллекция монет, выпущенных Национальным Банком Украины, велотренажер, мебель. Его жена задекларировала несколько ювелирных изделий.

Ляшко владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска, и арендует еще один 2013 года. Жена Ляшко имеет Mercedes Benz GLE 250 2017 года.

Мороз Александр (лидер Социалистической партии Украины в 1991-2012 годах, бывший спикер парламента, самовыдвиженец)

Читай также: Зеленский передвигается в сопровождении Коломойского – СМИ

Мороз живет исключительно за счет пенсий и социальных выплат и не имеет автомобилей или ценного имущества.

Среди недвижимости Мороз задекларировал лишь одну квартиру в Киеве площадью 112,6 кв м, которой владеет совместно с женой. Транспортных средств или ценного имущества экс-спикер парламента, согласно его декларации, не имеет.

Мороз также обладает 96,7% акций компании Редакция газеты “Селянская правда от Ивана Бокого“ и является ее конечным бенефициаром (владельцем). Единственным источником дохода для кандидата является бюджет Украины.

За 2017 год Мороз задекларировал почти 45 тысяч гривен пенсии и 149 640 гривен социальных выплат. Его жена Валентина получила 20 400 гривен пенсии и еще 400 гривен соцвыплат. Кроме этого, семья Морозов имеет 24 тысячи долларов на банковском счете в Правэкс Банка.

Наливайченко Валентин (председатель партии “Общественно-политическое движение “Справедливость“, экс-глава СБУ)

Читай также: Главная угроза экономики Украины – выборы: Мнение экспертов

Наливайченко задекларировал за 2017 только 18 гривен доходов, тогда как большая часть имущества и средств принадлежит его жене.

Сам Наливайченко владеет земельным участком площадью 1200 кв м в селе Михайловка-Рубежовка Киевской и совместно с женой, квартирой в Киеве площадью 72,9 кв м.

В то же время, сама жена экс-главы СБУ Елена декларирует столичную квартиру площадью 379,4 кв м, три земельных участка в разных селах Броварского района Киевской области общей площадью 400 соток и дачный дом в селе Рожны (357 кв м).

По 2017 Наливайченко задекларировал лишь 18 гривен доходов в виде дивидендов от Райффайзен Банк Аваль, тогда как его жена заработала в ООО “ПАЛ“ 29 821 гривну зарплаты и еще 9 600 гривен в ООО “Смайл холдинг Украины“.

Насиров Роман (бывший председатель Государственной фискальной службы, самовыдвиженец)

Читай также: Выборы 2019: Сколько стоит организация и как будет работать

Насиров задекларировал 6 гривен процентов от вкладов в Укргазбанке. На счету у Укргазбанка у него размещены 3 гривны, в Приватбанке - 197 гривен. Впрочем, Насиров имеет брокерский счет в компании Interactive Brokers, что зарегистрирована в США, на котором размещены средства в размере 297 730 долларов. Экс-чиновник также задекларировал 55 тыс долларов и 12,5 млн гривен наличными.

Жена экс-чиновника Екатерина Глимбовская за год получила доход в 9 147 062 гривен. Большая часть этих средств (9 090 871 гривен) получена в результате “передачи прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства“ от гражданина Украины Олега Татаренко. Она также задекларировала 120 тыс долларов и 2,1 млн гривен наличных средств. 128,5 тыс гривен размещенные на счете в Укргазбанке, 26,2 тыс грн – в Приватбанке. Кроме того, женой задекларировано 50 млн гривен залога.

Кроме того, Насиров задекларировал многочисленное недвижимое имущество (в частности - многочисленные земельные участки, 5 квартир, 3 дома и 2 паркоместа). Большая часть недвижимого имущества используется на правах аренды или в собственности жены.

Имеющиеся в декларации также транспортные средства: в собственности Насирова автомобиль Toyota Camry 2008 года выпуска, в аренде - Lexus LS600 2013 года. У жены - Range Rover 2013 года, Toyota Land Cruiser Prado 2014 и мотоцикл Harley Davidson 2014 года выпуска.

Новак Андрей (экономист, выдвинут партией “Патриот“)

Читай также: Порядок финансирования изготовления списков избирателей утвержден

Новак за 2017 год задекларировал два земельных участка и 608 и 614 кв м и недостроенный жилой дом 243 кв м в Киевской области.

В декларации Новак указал получение благотворительной помощи в размере 38 400 грн и 930 тыс грн наличных средств. Он также задекларировал авторское право на книгу “Как поднять украинскую экономику“.

Его жена в 2017 году получила 275 400 грн зарплаты, у нее имеется 18 тыс долларов и 63 тыс грн наличных средств.

Носенко Сергей (директор “Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина“, самовыдвиженец)

Читай также: Генсеку ОБСЕ жаль, что россиян не пустили на выборы в Украину

Носенко задекларировал за 2017 год заработную плату в своей фирме в размере 7 453 416 грн, а также два автомобиля марки Land Rover 2008 и 2014 годов выпуска, а также два Porsche Cayenne 2008 и 2012 годов выпуска.

Носенко владеет двумя квартирами в столице площадью 168.1 кв м и 38.7 кв м, а также земельными участками в Козине и Нещерове Киевской области общей площадью 3800 кв м.

Кроме того, кандидат в президенты на банковских счетах держит всего более 246 тысяч грн, 917 долларов и 191 евро. При этом наличными у Носенко – 1 млн грн, 40 тысяч евро и 50 тысяч долларов.

Петров Владимир (политтехнолог и блоггер, самовыдвиженец)

Читай также: НАБУ открыло дело на кандидата в президенты - СМИ

Петров за 2017 год задекларировал два земельных участка 1200 и 880 кв м в Киевской области, квартиру 72,8 кв м в Киеве. Он владеет автомобилями Porsche Panamera 2010 года выпуска и Chevrolet Camaro 1969 года.

Петров является конечным бенефициарным владельцем четырех компаний, среди которых ООО “Люмпен Продакшн“ и “Няшные киски“.

Доходы Петрова составили 123,8 тыс грн зарплаты. Он также задекларировал 30 тыс долларов наличных средств, еще 43,2 тыс долларов у него размещены в “Укрсиббанке“, 33,2 тыс долларов и 25 981 грн - в “ОТП банке“. Он также задекларировал картину Олеся Подеревянского.

Порошенко Петр (президент Украины, самовыдвиженец)

Читай также: Без урн для голосования: Наев рассказал, как будут голосовать военные в зоне ООС

Порошенко за 2017 год задекларировал 19,675 млн грн дивидендов и процентов. В частности, 18,55 млн грн он получил как дивиденды от закрытого инвестфонда “Прайм Эссетс Капитал“, который управляет активами президента.

Порошенко вместе с семьей проживает в Козине Киевской области в доме площадью 1331,7 кв м. Владеет двумя земельными участками общей площадью около 34,4 тыс кв м, а также арендует у Козинского сельсовета участок площадью 7,5 тыс кв м.

В Киеве президент имеет три земельных участка и две квартиры площадью 134 и 82 кв м. Также у него есть квартира в Виннице площадью 68,2 кв м и нежилое помещение в Одессе площадью 35,3 кв м. Президент указал наличие у него автомобиля Mercedes Vito 116 CDI и катер Bayliner 185 BR 2005 года.

В Международном Инвестиционном Банке, акциями которого владеет глава государства, Порошенко получил проценты в сумме 1,125 млн грн.

Доходы президента в 2017 году составили 16,3 млн грн. 336 тыс грн доходов - зарплата, 15,8 млн грн - проценты по депозитах в его банке, и 172 тыс грн он получил от продажи движимого имущества.

На счетах в его банке МИБ размещены 25,49 млн долларов, еще 8,19 млн грн средств находятся в “Прайм Эссетс Кэпитал“, который объединяет большинство активов президента.

Рыгованов Руслан (и.о. начальника государственного предприятия “Севастопольский морской рыбный порт“, самовыдвиженец)

Читай также: В Индии пройдут самые массовые в истории человечества выборы

Рыгованов в 2017 году задекларировал отсутствие недвижимости и движимого имущества. Он получил 80,5 тыс грн зарплаты, 6 800 грн доходов от занятия независимой профессиональной деятельностью. 8 тыс долларов Рыгованов держит наличными.

Его жена имеет квартиру 82,8 кв м и офис 16 кв м в г. Горловка Донецкой области, два автомобиля Chevrolet Takuma 2007 года и ГАЗ 31029 1996 года выпуска. Она также является конечным бенефициарным владельцем компаний “Донбасземлетресурс“ и торговый дом “Украинский фарфор“. Среди доходов супруга кандидата задекларировала 61 502 грн зарплаты и 59 861 грн стипендии.

Скоцик Виталий (бывший лидер аграрной партии, самовыдвиженец)

Читай также: Тейлор Свифт будет участвовать в президентских выборах

Скоцик по 2017 год заработал больше чем два миллиона гривен, а его жена владеет домом под Киевом площадью 1419 квадратных метров.

Скоцик имеет жилой дом в селе Гатное на Киевщине площадью 187,5 кв м, тогда как его жена Татьяна в том же населенном пункте площадью 1419,2 кв м. Кроме домов, семья Скоциков имеет квартиру в Киеве (67,4 кв м) и ряд земельных участков в Киевской области общей площадью 1,15 гектара.

Также экс-глава “Аграрной партии“ задекларировал в наличии Infiniti QX80 2015 года выпуска, а у его жены – Volkswagen New Tiguan 2017 года.

За 2017 год Скоцик заработал от “Аграрной партии“ 169 314 гривен, а от Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, где он работает доцентом на кафедре коневодства и пчеловодства, - 20 713 гривен. Кроме этого, кандидат задекларировал более миллиона гривен доходов от занятия предпринимательской деятельностью.

Смешко Игорь (экс-глава Службы безопасности Украины, самовыдвиженец)

Читай также: Выборы в Сербии: В Белграде на протест вышли около 10 000 людей

Смешко обладает многочисленными земельными участками общей площадью более 75 тыс кв м в Киевской, Черкасской и Львовской областях. Также он имеет жилой дом площадью 406,6 кв м в Киевской области и две квартиры в Киеве 37,7 и 317,5 кв м соответственно.

В ипотеке у Смешко база отдыха на земельном участке площадью 12 960 кв м в с. Рыбаковка Николаевской области. Также он строит два жилых дома в Киевской области площадью 510 и 143,7 кв м.

Все три автомобиля, содержащихся в декларации, находятся в собственности жены экс-спецслужащего: Lexus RX 350 2011 года, Lexus ES 250 2016 года и Nissan Almera 2008 года выпуска.

В 2017 году Смешко получил 249 120 грн пенсии, 12 566 грн за преподавание в КНУ им. Шевченко, 94 920 грн процентов от вклада в Государственном экспортно-импортном банке Украины. Жена Смешко получила 42 908 грн процентов и 288 862 грн от отчуждения движимого имущества.

Смешко держит наличными 270 тыс долларов и 9 341 гривен. 121 806 долларов и 112 985 евро у него размещены на счетах в Государственном экспортно-импортном банке Украины. В этом же банке размещены средства и жены Смешко в размере 5 524 грн, 70 653 долларов и 3 632 евро.

Соловьев Александр (экс-чиновник МВД, выдвинутый партией “Умная сила“)

Читай также: В Северной Корее проходят парламентские выборы “без выбора“

Соловьев за 2017 год задекларировал жилой дом 18 кв м и земельный участок площадью 441 кв м. Вся остальная недвижимость принадлежит его жене: квартира в Киеве 300,4 кв м, несколько машиномест, городская баня площадью 532,7 кв м в Покровске на Донетчине, нежилое помещение в г. Алупка в Крыму 217,7 кв м. Также она арендует земельный участок 1485 кв м.

Соловьев получил 225 655 грн зарплаты, его жена - 730 тыс грн от предпринимательства. На банковских счетах у Соловьева размещено 172 тыс грн. Жена кандидата держит в банке 28 тыс грн, 32,2 тыс евро.

Тарута Сергей (бывший губернатор Донецкой области, народный депутат, лидер партии “Основа“)

Читай также: В ЦИК рассказали, сколько кандидатов снялись с выборов

Тарута указал в декларации за 2017 год большое количество предметов искусства и антикварных изделий. Народный депутат собрал около 200 картин, большинство из них - старинные. Есть работы Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Марка Шагала.

В декларации Таруты указаны около 100 антикварных изделий. Среди них - статуэтки, монеты, карты, ювелирные изделия, предметы декора. У нардепа около 20 предметов японского антиквариата. Также Тарута имеет 30 икон и слиток золота, который принадлежит ему.

Кроме этого, в декларацию внесены 16 пар часов, которые принадлежат ему и членам его семьи, а также разнообразные ювелирные изделия.

Тарута заработал 211 604 грн депутатской зарплаты и 252 825 грн - возмещение за выполнение депутатских полномочий, 240 тыс грн - доход от предоставления имущества в аренду, 151 977 грн процентов от вклада в Сбербанке, 1 830 685 грн от вклада в Сбербанке, 85 393 грн - в Проминвестбанке и 128 880 грн пенсии.

Его жена задекларировала получение 36 417 грн пенсии. 450 тыс. долларов она держит наличными.

Тарута держит 4 575 000 долларов, 560 тыс евро и 20 тыс. фунтов стерлингов наличными, еще 3 541 758 грн он одолжил третьим лицам. На его банковском счету в Ощадбанке размещены 878 678 тыс долларов.

Тимошенко Юлия (бывший премьер-министр Украины, нардеп, лидер партии Всеукраинское объединение “Батькивщина“)

Читай также: “Самый длинный в истории“: ЦИК показал, каким будет бюллетень выборов-2019

Тимошенко арендует в Козине под Киевом дом своей сестры и пользуется 4 смежными участками. При этом, два земельных участка принадлежат двоюродной сестре Тимошенко Шараповой Татьяне Валерьевне и, согласно декларации, находятся под арендованным домом. Еще двумя участками, которые “граничат с объектом аренды“, владеет тетя нардепа Ульяхина Антонина Николаевна.

Согласно декларации, ее доход за прошлый год составил 560 тысяч гривен, из которых 225,5 тысячи - депутатская зарплата.

Общий доход супругов Александра и Юлии Тимошенко в 2017 году составил свыше 4 млн грн. Ее муж задекларировал доход от предпринимательства в почти 3,4 млн.

Тимошенко Юрий (народный депутат, самовыдвиженец)

Читай также: ПАСЕ оценила избирательную кампанию в Украине

Тимошенко в 2017 году задекларировал съемную квартиру в Киеве площадью 66,2 кв м и собственность в Коломые: земельный участок площадью 870 кв м и жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями площадью 136,8 кв м.

Вместе с этим его жена Зоряна обладает в Коломые земельным участком площадью в 600 кв м, офисом-магазином в 174.4 кв м и арендует земельный участок 120 кв м. у Коломыйского горсовета. За год Тимошенко получил почти 239 тысяч грн зарплаты, его жена – 18,2 тысячи основного заработка и 13,6 “по совместительству“.

Шевченко Игорь (экс-министр экологии и бывший советник премьер-министра, самовыдвиженец)

Читай также: Арестован второй подозреваемый в подкупе кандидата в президенты

Шевченко в 2017 году заработал на сдаче в аренду помещений 4 695 888 грн.

Он задекларировал три квартиры в Киеве общей площадью 459,1 кв м, 12 офисов общей площадью 2993,8 кв м, 20 гаражей, машиноместо, земельный участок площадью 132,69 кв м и подвальное помещение.

Также кандидат в президенты имеет часы Audemars Piguet и Cartier, две иконы, проектор и телевизор. Шевченко ездит на автомобилях Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mercedes-Benz CLK 500 2002 года.

Шевченко Александр (народный депутат, член партии “УКРОП“)

Читай также: ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня для голосования

Согласно декларации Шевченко, он арендует два жилых дома в селе Поляница Ивано-Франковской области в Ооо “Буковель“ площадью 193,3 кв м каждый, а также снимает офисы площадью 113,7 кв м и 50,2 кв м в компании “ПБС“, 318,2 кв м в “БФК “Глобал Эстейтс“ (Киев).

На очередном съезде политсилы его поддержали большинством голосов. А после этого нардеп подал документы в Центральную избирательную комиссию.

Жена Шевченко Татьяна имеет в собственности квартиру в Ивано-Франковске площадью 672,2 кв. м, земельные участки в 363 кв м в Полянице, 2400 кв м и 906 кв м в Чукаловке Ивано-Франковской области, нежилое здание в 237,2 кв м в Поляницы и паркоместа.

В совместной собственности есть квартира в 28,13 кв м в областном центре Прикарпатья. В аренде у Татьяны Шевченко есть квартира в Козине Киевской области площадью 323,9 кв м, которая записана на иностранную гражданку Екатерину Байбикову.

Также из декларации известно, что жена кандидата в президенты Украины владеет недостроенным домом в Чукаловке, что на Прикарпатье.

Александр Шевченко задекларировал часы (Breitling, Longines, Ulysse Nardin, Rolex), а его жена ювелирные изделия и часы марки Chopard. Политик арендует у компании “Буковель“ автомобиль Toyota Sequoia 2008 года.

Первый тур выборов состоится 31 марта 2019 года ТСН

Ранее сообщалось, что украинцы рассказали, чего хотят от будущего президента. Граждане Украины назвали основные мотивы, по которым будут голосовать на выборах президента.