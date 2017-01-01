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Fitch дал прогноз отношений Киева и МВФ после выборов

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Международное рейтинговое агентство спрогнозировало отношения Украины с МВФ после президентских выборов.
Fitch спрогнозировало отношения Украины с МВФ после президентских выборов
Fitch спрогнозировало отношения Украины с МВФ после президентских выборов
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У президента Украины, который будет избран на выборах 2019, будут ограниченные возможности в ближайшем будущем существенно изменить направление экономической политики или отказаться от обязательств по программе сотрудничества с МВФ. Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings. 

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В то же время, в агентстве отмечают, что риски связанные с реализацией программы SBA (stand-by arrangement), значительны, поскольку в Украине традиционно слабые показатели своевременного прогресса и завершения предыдущих программ с МВФ.

Fitch ожидает, что власти в целом будут придерживаться количественных контрольных показателей денежно-кредитного, налогового и банковского секторов по программе. Однако, считают в агентстве, отсрочка структурных реформ, таких как борьба с коррупцией, могут привести к задержкам по программе. 

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Эксперты агентства также отмечают непредсказуемость результатов выборов. "Большая доля неопределившихся избирателей, активизация кампании в течение последнего месяца и последствия недавних обвинений в коррупции сохраняют высокую степень неопределенности в отношении результатов первого тура, а также вероятного повторного голосования 21 апреля", - говорится в обзоре агентства.

Ранее сообщалось, что Fitch подтвердило дефолтный рейтинг Украины. Международное рейтинговое агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне B- со стабильным прогнозом.

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Теги: кредиты, МВФ, Fitch, экономика Украины, украинская экономика, Валютные кредиты, транш МВФ для Украины
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