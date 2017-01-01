Журналисты рассказали, кому продает оружие Украина

Европейский рынок в структуре экспорта украинского оружия – лишь несколько процентов. Основные клиенты – страны Африки и Азии.

За рубежом есть спрос на украинские противотанковые ракетные комплексы – Стугна и Корсар Сергей Згурец / Facebook

Структура экспорта украинской военной техники в последние годы изменилась – акцент смещается на услуги по модернизации вооружения времен СССР. Об этом сообщает Радио Свобода в понедельник, 11 марта.

Читай также: Индия купила у США стрелкoвое оружие на $100 млн

По данным Госслужбы экспортного контроля о передаче готовой техники, в 2014-м и 2015 годах Нигерия купила у Украины 23 танка Т-72 и 12 гаубиц Д-30.

В 2016 году в Конго отправили 25 танков Т64БВ-1, в Объединенные Арабские Эмираты – 108 бронированных машин БРДМ-2, в Индонезию – 5 БТР-4, еще 34 бронетранспортера БТР-3 – в Таиланд.

Уже в официальных данных 2017 года количество проданной бронетехники уменьшилось – только 16 танков Оплот для Таиланда.

Читай также: Россия выделит Кубе €38 млн кредита на оборону

Статистики за 2018 год пока нет.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Expess Сергей Згурец отмечает, что экспортировать завершенные образцы военной техники можно только после того, как потребности Вооруженных сил Украины удовлетворены.

"Только избыточные образцы могут экспортироваться. Именно поэтому у нас на сегодня структура экспорта изменилась", – объясняет он.

В начале войны Украина продавала даже авиацию. Например, в 2014-м Хорватии отправили 5 самолетов МиГ-21, один МиГ-29 – в Чад, шесть Ми-8 получила Беларусь, а в 2015-м еще 5 вертолетов Ми-24 отправили в Южный Судан.

Читай также: Оборонный "Квант" работал с Кузней на Рыбальском себе "в минус" - СМИ

С тех пор авиацию не продавали, если верить официальным данным.

По словам Згурца, украинский экспорт имеет три составляющих: поставка новой или старой техники, совместные разработки на заказ, обслуживание экс-советской техники.

Сейчас за рубежом есть спрос на украинские противотанковые ракетные комплексы – Стугна и Корсар. Их покупают Иордания, Египет и Саудовская Аравия. Перспективными для Украины также называют Индию и другие страны Азии.

Читай также: Германия сократила экспорт оружия на 1,6 млрд евро

Согласно данным вооруженного проекта Defence.blog, 2020 году в Мьянме Украина достроит завод для производства БТР-4 и самоходных артилерийних установок.

На прошлой неделе государственная компания Спецтехноэкспорт заявила о подписании в прошлом году контрактов с 30-ю странами – главными экспортными партнерами, как Индия, Алжир, Мьянма, Китай, Экваториальная Гвинея. Основные работы – модернизация советской авиации, бронетехники, систем противовоздушной обороны.

"При этом в структуре экспорта позитивная динамика роста доли новых продуктов украинских предприятий, в частности, по направлениям ракетных систем, бронетехники, БПЛА, космических технологий", – отмечает компания.

Читай также: Заработать на АТО: Врачи вымогали взятки за лечение военнослужащих

Европейский рынок в структуре экспорта украинского оружия – лишь несколько процентов. Но Польше в 2016 году продали 40 управляемых авиационных ракет Р-27.

Бывший заместитель гендиректора Укроборонпрома Денис Гурак (работал в 2014-2018 годах) оценивает украинский экспорт оружия в 1-2 млрд долларов в год. Около половины – доля частных компаний.

Ранее сообщалось, что Украина опустилась на 12 место по торговле оружием. За год страна опустилась на одну позицию, уступив Южной Корее. Лидируют с большим отрывом США.