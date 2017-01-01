Мультимиллионеры в мире и Украине: Сколько их и что имеют - инфографика

Среди всех мультимиллионеров мира, 374 насчитали в Украине.

Компания Knight Frank поделилась данными о том, сколько мультимиллионеров есть в разных странах мира, передает ТСН.

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Так, мультимиллионерами они считали людей, которые владеют средствами на сумму более 30 миллионов долларов. По всему миру их оказалось 198 342, среди которых в Украине насчитали 374 человека.

Лидером по количеству мультимиллионеров во всем мире оказались Соединенные Штаты Америки – 47 127. В Европе больше всего богачей насчитали в Германии (14 047) и Великобритании (12 559).

В Азии больше всего оказалось мультимиллионеров в Японии – 18 534. В России таких оказалось в 5 раз больше, чем в Украине – 1500 мультимиллионеров.

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Однако, со всей Африки оказалось всего на 300 мультимиллионеров меньше, чем в Украине, России и странах СНГ – 2050 против 2350 людей.

Почти половина всех мировых мультимиллионеров (45%) владеют яхтами длиной в 30-40 метров. Такие есть у представителей Африки, Азии, Австралии и Европы. Склонность к гигантомании проявляют богачи из Латинской Америки – они владеют яхтами в длину более 90 метров (4% от общего количества).

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По количеству частных джетов среди мультимиллионеров лидирует Северная Америка (13 585), на второй позиции Европа, РФ и СНГ (2879), а замыкает тройку Латинская Америка (718). Крупнейшие частные борта, вмещающие более 10 пассажиров, чаще всего покупают богачи из Среднего Востока (72%), тогда как Северо-Американские мультимиллионеры меньше всего пользуются большими частными самолетами (29%).

Вкладывают деньги мультимиллионеры в основном в недвижимость. 35% покупают себе квартиры, еще 29% - офисы. Отмечается, что 2% богачей тратят деньги на дома для престарелых.

По всему миру насчитали 198 342 мультимиллионеров ТСН

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