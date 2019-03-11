Когда Украина сможет догнать Польшу: Мнение экспертов Всемирного банка

Рост Украины до уровня Польши будет зависеть от того, насколько быстро и сильно украинцы будут действительно что-то менять.

Город Васильком по сравнению в польскими городами того же типа является "большим разочарованием" facebook.com

Экономист Всемирного банка Карлис Смитс рассказал, что рост Украины возможен, но до уровня Польши придется стараться от 10 до 100 лет, передает 24 Канал.

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"Сколько нужно лет, чтобы при таком темпе догнать уровень Польши? При таком темпе, как сейчас, Украине нужно будет 50 лет. Если Украина будет расти лишь на 1-2%, то нужно 100 лет. Если создать условия, чтобы экономика росла на 7%, то уже за 10 лет уровень жизни украинцев будет не хуже, чем в соседней Польше", – сказал Карлис Смитс.

Главной причиной, по мнению Всемирного банка, является разрыв между доходами и уровнем жизни украинцев и европейцев. В среднем один украинец производит в год то же количество продукции, которое европеец за 17 дней.

"Произошло это, потому что Украина работаете на том же технологическом уровне, что Европа – 20 лет назад. Если, например, дать задание мастеру сделать эспрессо, который прекрасно умеет готовить кофе, то он не сможет хорошо приготовить эспрессо, если у нас будет оборудование 90-х годов", – отметил Карлис Смитс.

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Также упоминают мораторий на рынок земли.

"В Украине вопрос собственности на землю стоял еще, когда я был молодым экономистом, и он до сих пор не решен. Поэтому аренда земли в Украине – 37 долларов за гектар. А в Польше или Болгарии – 270 долларов", – отметил вице-президент Всемирного банка в Европе.

Руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко сказал, что пока государство играет очень большую роль в экономике, она должна уступить активами, которыми она владеет, частному сектору.

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По оценкам экономистов, рынок земли и распродажа госпредприятий могли бы добавить те самые 4% экономического роста, которых не хватает, чтобы догнать страны ЕС. Однако их эффекта хватит только на первые 3-4 года, а дальше должен ощущаться эффект от реформ, которые начались 5 лет назад и должны продолжаться следующие 5 лет.

Еще нужно убрать монополистов на рынке энергетики, как государственных так и олигархических. Завершить налоговую реформу и убрать коррупцию на таможне.

А пока, например, в Польше есть городок Жирардув, который находится в 45 километрах от Варшавы насчитывает около 40 тысяч жителей. Здесь восстановлены дороги и современный транспорт. Также здесь отреставрированы исторические памятники, чтобы привлечь туристов. Самая большая гордость города – два парка отдыха.

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В сравнении с ним украинский город Васильков, находящийся в 30 км от Киева и насчитывающий 35 тыс человек.

Городу более тысячи лет, однако дороги и общественный транспорт до Европы не дотягивают, а исторические здания с рекламой. Самое большое разочарование – местная школа. Старое здание снесли, когда в 2016 году обрушились несколько этажей. Деньги пока насобирали только на фундамент.

Ранее сообщалось, что Fitch подтвердило дефолтный рейтинг Украины. Международное рейтинговое агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне B- со стабильным прогнозом.