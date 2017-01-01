Прогнозы финансистов почти сбылись: Курсы валют на 12 марта

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на две копеек – до 26,36 грн/долл, курс в покупке упал также на две копейки – до 26,34 грн/долл.

В обменниках доллар наоборот подорожал - утром во вторник его можно купить по 26,70 грн bigmir.net

На вторник, 12 марта, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

Читай также: Мультимиллионеры в мире и Украине: Сколько их и что имеют - инфографика

– 100 долларов США – 2631,1955 гривны (-7,7212);

– 100 евро – 2958,5162 гривны (-15,8068).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 7 копеек – до 26,31 гривен за доллар, а евро подешевел почти на 16 копеек – до 29,58 грн за евро.

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже понизился на две копеек – до 26,36 грн/долл, курс в покупке упал также на две копейки – до 26,34 грн/долл.

Ранее сообщалось, когда Украина сможет догнать Польшу в развитии по мнение экспертов Всемирного банка. Рост Украины до уровня Польши будет зависеть от того, насколько быстро и сильно украинцы будут действительно что-то менять.