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Украинцы стали активнее продавать валюту

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По сравнению с январем продажа валюты населением Украины выросла, как и покупка – почти на 20%.
Украинцы в феврале купили $942,5 млн
Украинцы в феврале купили $942,5 млн
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В феврале население Украины продало наличной валюты на $63,4 млн больше, чем купило. Об этом со ссылкой на данные Национального банка сообщает FinClub в понедельник, 11 марта. 

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Так, в феврале население продало банкам и другим финансовым учреждениям $942,5 млн (в эквиваленте), а купило у них $879,1 млн.

По сравнению с январем продажа валюты населением выросла (было $912,9 млн), как и покупка ($737,4 млн) – на 19,2%.

Еще в декабре 2018 года на рынке был дефицит валюты: тогда чистая покупка наличной валюты украинцами составила $110,1 млн, тогда как в ноябре этот показатель был $90,5 млн.

Ранее сообщалось, каким будет доллар в марте по прогнозам экспертов. Аналитики уверенны, что сезонные факторы утратили значение, но курс продолжит колебаться.

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Теги: Украина, валютный рынок, деньги, доллар, валюта, украинцы, НБУ, Нацбанк, доллары, наличные
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