Цены на нефть выросли из-за Саудовской Аравии

Саудиты снизили добычу нефти в январе в месячном выражении на 401 тысячу баррелей в сутки.

Мировые цены на нефть эталонных марок умеренно растут на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о низкой вероятности изменения условий соглашения ОПЕК+ на предстоящей встрече в апреле. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в четверг, 7 марта.

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Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 22:30 по Киеву подорожали на $0,93 (1,41%) – до $66,67 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,77 (1,37%) – до $56,84 за баррель.

Аль-Фалих ранее в понедельник заявил, что ОПЕК+ в апреле вряд ли изменит условия соглашения об ограничении добычи нефти. Если потребуется, корректировки в соглашение будут внесены в июне.

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Также инвесторы обратили внимание на сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия в апреле поставит на рынки существенно меньше нефти, чем запросили клиенты, а добыча в стране будет "значительно ниже" 10 млн баррелей в день.

По данным февральского доклада ОПЕК, Саудовская Аравия снизила добычу нефти в январе в месячном выражении на 401 тысячу баррелей в сутки, до 10,243 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила темпы сокращения добычи нефти. В феврале Россия увеличила снижение добычи по венскому соглашению, следуя своим обязательствам.