В Кабмине раскритиковали финплан Нафтогаза

В правительстве нашли в финансовом плане Нафтогаза скрытый дефицит 84,5 млрд грн и заявили, что компания должна доработать документ на текущий год.

Кабинет министров усмотрел в финансовом плане НАК Нафтогаз Украины скрытый дефицит 84,5 млрд грн. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на результаты анализа предложенного финплана НАКом от Министерства финансов, Министерства энергетики и угольной промышленности и Министерства экономического развития и торговли.

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Все три министерства раскритиковали предложенный документ и считают, что он должен быть доработан, утверждает издание.

В пояснительной записке к финплану указывается, что рост финпоказателя Нафтогаза ожидается как следствие включения в раздел "другие операционные доходы" компенсаций убытков от реализации газа по спецобязательствам. Сумма такой компенсации составляет 69,2 млрд грн. При этом госбюджетом на 2019 год она не предусмотрена, отмечают в Минэкономразвития.

По информации Минфина, эта сумма входит в скрытый дефицит Нафтогаза, который в целом составляет 84,5 млрд грн. Читай также: Нафтогаз нашел подтверждение мошенничества газсбытов с платежками Критикует Минфин и расходную часть проекта финплана. Так документ предусматривает расходы от участия в капитале в сумме 19,2 млрд грн, при доходе в сумме 9,4 млрд грн. Это по оценке Минфина, приводит к уменьшению чистой прибыли при отсутствии обоснования и расчетов этих потерь.

Также НАК планирует увеличить расходы от инвестиционной деятельности в шесть раз - с 6 млрд грн в 2018 году до 37,3 млрд грн в 2019-м. Основная сумма этих расходов приходится на покупку активов Укрнафты. Однако в министерстве утверждают, что Нафтогаз не предоставил информацию о целесообразности их покупки.

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Более 3 млрд грн в 2019 году НАК планирует потратить на непрофильную деятельность и на мероприятия, эффективность которых не подтверждена, подчеркивает Минфин. В частности компания планирует вложить 1,7 млрд грн в уставные фонды дочерних предприятий, 1,2 млрд грн инвестировать за границу и 198 млн грн потратить на содержание заграничных представительств.

Также Минфин выступил против предложения НАКа увеличить расходы на зарплату административно-управленческого персонала.

Кроме того, в министерстве заявили, что Нафтогаз должен пересмотреть выплату не 50%, а 90% прибыли компании за 2018 год, как это предусмотрено в госбюджете текущего года.

В анализе Минэкономразвития частично повторяются претензии Минфина, отмечает издание. Но кроме них МЭРТ считает необходимым предусмотреть в финплане погашение пени в размере 2,6 млрд грн за несвоевременное перечисление в госбюджет прибыли НАК за 2017 год.

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Ряд вопросов к финансовому плану Нафтогаза есть и у Минэнерго. В министерстве считают, что компания должна уточнить информацию по добыче газа, об объемах газа в хранилищах (на 1 января 2019 года и ожидаемом – на 31 декабря 2019-го) и о расходах на зарплату сотрудников.

Также, как утверждает министерство, финплан предусматривает рост расходов по большинству статей на 25 млрд грн - до почти 232 млрд грн и эти расходы требуют дополнительного обоснования.

Ранее сообщалось, кто претендует на должность Коболева по версии СМИ. В Кабинете министров заявили, что объявят конкурс на должность нынешнего главы Нафтогаз.