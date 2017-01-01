Около 800 тыс пенсионеров уже получили разовую выплату в 1200 грн

Такую же сумму они получат в апреле.

Сегодня передали, что около 800 тыс пенсионеров выплатили по 1205 грн, а вторую часть разовой выплаты они получат в апреле.

Читай также: Налоговая соцльгота: Что это, кому положена и зачем

Выплату в 2410 грн получат более 2 млн пенсионеров, которые после индексации будут иметь минимальную пенсию. Эти средства были выделены за счет растаможки еврономеров, а именно 4 млрд 400 млн грн поступлений.

Ранее сообщалось, что насколько, кому и как повысят пенсии после 1 марта. Перерасчет состоится с учетом уровня средней зарплаты и инфляции впервые за 5 лет.