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Около 800 тыс пенсионеров уже получили разовую выплату в 1200 грн

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Такую же сумму они получат в апреле.
Первые пенсионеры получили единоразовую выплату в размере 1205 грн
Первые пенсионеры получили единоразовую выплату в размере 1205 грн
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Сегодня передали, что около 800 тыс пенсионеров выплатили по 1205 грн, а вторую часть разовой выплаты они получат в апреле. 

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Выплату в 2410 грн получат более 2 млн пенсионеров, которые после индексации будут иметь минимальную пенсию. Эти средства были выделены за счет растаможки еврономеров, а именно 4 млрд 400 млн грн поступлений.

Ранее сообщалось, что насколько, кому и как повысят пенсии после 1 марта. Перерасчет состоится с учетом уровня средней зарплаты и инфляции впервые за 5 лет.

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