Отразится ли финансовый мировой кризис на украинцах: Оценка экспертов

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют мировой финансовый кризис.

Международный валютный фонд уверен, что финансовый мировой кризис заденет страны, которые продают сырье, передает 24 Канал. Отмечается, что в Украине значительная часть ВВП составляет как раз сырье, а основная часть всего экспорта страны приходится на металл и зерно.

Читай также: The Economist назвал главные угрозы для мировой экономики

«Казалось бы, что на жизни каждого падения цены на сырье не скажется. Но это не так: прогнозы неутешительны. Низкая цена на зерно или трубы - меньше валюты в страну. Меньше валюты - растет курс доллара, инфляция, цены. Да еще и огромный государственный долг тяжелее отдавать», - говориться в сюжете 24 Канала.

Отмечается, что правительство скорее всего будет печатать больше денег, так как другие страны будут озабочены своими проблемами, а не поиском денег для Украины. Ожидается, что во время кризиса инвестиции в Украину резко снизятся, особенно из-за рейдерства, несправедливости в судебных решениях и силовом давлении на бизнес.

Читай также: Стоит ли брать кредиты именно сейчас: Грядет мировой финансовый кризис

В основном эксперты советуют не брать кредиты в валюте, не покупать валюту после прыжка, когда курс уже вырос, но покупать на минимуме. Также нельзя продавать недвижимость сразу после кризиса, когда стоимость низкая.

Еще хорошим решением будет накапливать капитал, чтобы пережить кризис, а может даже и приобрести что-то по выгодной цене, так как все будет дешеветь.

Ранее сообщалось, что ОЭСР ухудшила прогноз по росту мировой экономики. В то же время в 2020 году Организация экономического сотрудничества и развития ждет незначительное ускорение мировой экономики до 3,4%.