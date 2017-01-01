Нацбанк объяснил замедление инфляции ростом гривны
Показатель инфляции в феврале практически соответствовал прогнозу Национального банка. Главным фактором замедления роста цен стало укрепление гривны. Об этом говорится в комментарии на сайте НБУ.
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"Базовая инфляция замедлилась несколько быстрее, чем ожидалось, благодаря существенному укреплению обменного курса гривны. Это компенсировало более высокие темпы роста цен на продукты питания, вызванные преимущественно временными факторами", - говорится в сообщении.
В НБУ отмечают, что замедлился рост цен на непродовольственные товары (до 2,8% г/г). Это происходило прежде всего благодаря укреплению обменного курса гривны, что сказалось на ценах импортируемых товаров.
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Как отмечается в сообщении, темпы роста цен на услуги снизились до 14,1% г/г. Годовые темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки снизились до 9,2% г/г. Рост цен на сырые продукты питания в феврале ускорился до 4,6% г/г. Темпы роста административно регулируемых цен остались неизменными (18,7% г/г). Цены на топливо продолжали снижаться (на 5,9% г/г) благодаря падению мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и укреплению курса гривны.
"Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует об ослаблении инфляционного давления, что соответствует прогнозу Национального банка", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в феврале инфляция сократилась до 0,5% по сравнению с 1% месяцем ранее. Годовая инфляция прогнозируется на уровне 6,3%.
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