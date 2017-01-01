Нацбанк объяснил замедление инфляции ростом гривны

Динамика потребительской инфляции свидетельствует об ослаблении инфляционного давления, говорят в НБУ.

Показатель инфляции в феврале практически соответствовал прогнозу Национального банка. Главным фактором замедления роста цен стало укрепление гривны. Об этом говорится в комментарии на сайте НБУ.

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Там напомнили, что потребительская инфляция в феврале в годовом измерении замедлилась до 8,8% с 9,2% в январе. В месячном измерении цены выросли на 0,5%. Базовая инфляция в годовом выражении в феврале замедлилась до 7,8% с 8,3% в январе.

"Базовая инфляция замедлилась несколько быстрее, чем ожидалось, благодаря существенному укреплению обменного курса гривны. Это компенсировало более высокие темпы роста цен на продукты питания, вызванные преимущественно временными факторами", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что замедлился рост цен на непродовольственные товары (до 2,8% г/г). Это происходило прежде всего благодаря укреплению обменного курса гривны, что сказалось на ценах импортируемых товаров.

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Как отмечается в сообщении, темпы роста цен на услуги снизились до 14,1% г/г. Годовые темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки снизились до 9,2% г/г. Рост цен на сырые продукты питания в феврале ускорился до 4,6% г/г. Темпы роста административно регулируемых цен остались неизменными (18,7% г/г). Цены на топливо продолжали снижаться (на 5,9% г/г) благодаря падению мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и укреплению курса гривны.

"Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует об ослаблении инфляционного давления, что соответствует прогнозу Национального банка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в феврале инфляция сократилась до 0,5% по сравнению с 1% месяцем ранее. Годовая инфляция прогнозируется на уровне 6,3%.