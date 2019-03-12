Более 5 млрд взыскали с неплательщиков алиментов – Гройсман

Такую сумму удалось собрать после начала действия программы по усилению ответственности за неуплату алиментов.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook, что после начала действия программы по усилению ответственности за неуплату алиментов с должников в пользу детей взыскали 5,2 млрд гривен.

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"Когда один из родителей уходит из семьи, это не отменяет обязанностей в отношении ребенка. Чтобы финансово защитить таких детей, правительство наработало инициативу #ЧужихДітейНеБуває. Программа усиливает ответственность неплательщиков алиментов.

Только за прошлый год работникам Государственной исполнительной службы удалось взыскать свыше 4,6 млрд грн алиментов в пользу 555 тысяч детей. В целом за время существования инициативы было возвращено 5,2 млрд грн долгов по алиментам", - написал он.

Гройсман напомнил, что те, кто является неплательщиком, не имеет права выезжать за границу, управлять авто, пользоваться оружием и ходить на охоту.

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"Меня всегда возмущает несправедливость, тем более, когда она касается детей. Бывает, что родители не могут найти общий язык между собой, их пути расходятся. Но дети не должны быть заложниками взрослых проблем. Как бы там ни случилось в жизни взрослых, дети должны быть защищены", - подчеркнул глава украинского правительства.

Ранее сообщалось, что за долги по алиментам 133 тыс человек не могут выехать за границу.