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Более 5 млрд взыскали с неплательщиков алиментов – Гройсман

Комментариев: 6
Такую сумму удалось собрать после начала действия программы по усилению ответственности за неуплату алиментов.
Только за 2018 год удалось взыскать свыше 4,6 млрд грн алиментов
Только за 2018 год удалось взыскать свыше 4,6 млрд грн алиментов
facebook.com/volodymyrgroysman

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook, что после начала действия программы по усилению ответственности за неуплату алиментов с должников в пользу детей взыскали 5,2 млрд гривен. 

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"Когда один из родителей уходит из семьи, это не отменяет обязанностей в отношении ребенка. Чтобы финансово защитить таких детей, правительство наработало инициативу #ЧужихДітейНеБуває. Программа усиливает ответственность неплательщиков алиментов.

Только за прошлый год работникам Государственной исполнительной службы удалось взыскать свыше 4,6 млрд грн алиментов в пользу 555 тысяч детей. В целом за время существования инициативы было возвращено 5,2 млрд грн долгов по алиментам", - написал он.

Гройсман напомнил, что те, кто является неплательщиком, не имеет права выезжать за границу, управлять авто, пользоваться оружием и ходить на охоту. 

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"Меня всегда возмущает несправедливость, тем более, когда она касается детей. Бывает, что родители не могут найти общий язык между собой, их пути расходятся. Но дети не должны быть заложниками взрослых проблем. Как бы там ни случилось в жизни взрослых, дети должны быть защищены", - подчеркнул глава украинского правительства.

Ранее сообщалось, что за долги по алиментам 133 тыс человек не могут выехать за границу.

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Теги: алименты, взыскание алиментов, неплательщики алиментов, должники, долг по алиментам, взыскание задолженности, Владимир Гройсман
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  12.03.2019, 16:42
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гость
Вот как раз дети и должны быть заложниками родительского непонимания, что бы мать перед тем как сходить налево или в очередной раз устроить скандал в доме знала, что если муж уйдет то она и ребенок будут сидеть на хлебе воде. Может эта перспектива хоть как то поднимет ответственность перед мужем.
гость  (аноним)  12.03.2019, 16:28
Оценка:  0
гость
Прежде чем мужчину заставлять нести ответственность за ребенка, дайте ему теже права: 1- право на желанное отцовство или отказа в случае не желанного, 2- гарантию прохождения ДНК экспертизы, 3-гарантию того что он может видеть и воспитывать ребенка итд. Но "законным рэкетом" отнять деньги это быстро
гость  (аноним)  12.03.2019, 16:12
Оценка:  0
гость
Если все справедливо, то почему от алиментов не освобождаются инвалиды?Потерявшие руки, ноги, нет в законе такого. Государство поддалкивает к решению зачем жить с мужчиной инвалидом за ним ухаживать,зачем ребенку в 16-17 лет начать подрабатывать из-за нехваток. Развод - ты свободна и инвалид платит
гость  (аноним)  12.03.2019, 16:08
Оценка:  +1
гость
Отлично гордимся. Отняли у мужиков деньги. Лучше бы гордился что количество браков превысило количество разводов, что если мамы манипулируют ребенком перед отцом то алиментов им не видать. А так видно только одно, мужчина это раб который должен пахать и еще раз пахать. Прав и права голоса у него нет
гость  (аноним)  12.03.2019, 16:08
Оценка:  +1
гость
А с миллиардеров, которые не платят деньги в госбюджет?
гость  (аноним)  12.03.2019, 16:05
Оценка:  +1
гость
Как защищены права мужчин когда алименты высуживаются исключительно из-за мести мужу. Как защищен второй ребенок мужчины когда на первого изымаются практически все доходы. Сложилась ситуация если в доме финансовые проблемы - зачем сохранять семью лучше развод и государство все отнимет у мужика
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