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В Украине ускорился рост цен на автогаз

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Сжиженный газ начал дорожать на оптовом рынке с 18 февраля. С того момента оптовые цены поднялись на 4,2%.
Автогаз дорожает более трех недель
Автогаз дорожает более трех недель
oilnews.com.ua

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине за минувшие сутки выросла на 12 копеек – до 10,88 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95 во вторник, 12 марта. 

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Отмечается, что в крупнейшей консолидированной сети группы Приват стоимость автогаза выросла на 22-24 коп./л, в сети Авиас цены поднялись до 10,35 грн/л, в сети Укрнафты – до 10,44 грн/л.

На ОККО и WOG автогаз подорожал на 8 копеек – до 11,24 и 11,25 грн/л соответственно. Также цены выросли в AMIC, SOCAR и Glusco.

Из региональных сетей автогаз подорожал на АЗС Параллель, KLO и UPG.

За предыдущие сутки средняя розничная цена на сжиженный газ выросла на 8 коп./л до 10,76 грн/л.

Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли из-за Саудовской Аравии.

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Теги: автомобили, газ, цены, АЗС, заправка, рост цен, автогаз
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