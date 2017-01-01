"Пагубное влияние России": Трамп направит 500 млн долл на борьбу с РФ

США хочет дать денег партнерам за отказ от использования российской военной техники.

Проект бюджета США на 2020 финансовый год, опубликованный на сайте Белого дома, включает в себя предложение Дональда Трампа о увеличении расходов Пентагона на 5%, то есть на уровне 718 млрд долларов (что на 33 млрд больше, чем в 2019 году). Общий объем расходов в проекте бюджета - $4,74 трлн, против $ 4,5 трлн в 2019 году, передает ТСН.

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Если доходы госбюджета указаны на уровне $3,64 трлн, то ожидаемый дефицит составит $1,1 трлн. Из этих средств $500 млн предлагается выделить на "борьбу с пагубным влиянием России в Европе, Евразии и Центральной Азии".

Так, эти деньги потратят на укрепление безопасности, защиту территориальной ценности союзников США, поддержку попыток партнеров США уйти от использования российской военной техники. Средства также пойдут на то, чтобы "устранить слабые места в макроэкономической среде, которые российское государство намерено использовать в своих интересах, - в частности, энергетическая зависимость и торговля".

Трамп предлагает выделить $ 40 млрд Госдепартаменту и Агентству международного развития, что на 23% меньше, чем прогнозировалось в бюджете-2019.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против российского банка за помощь Венесуэле. Министерство финансов США ввело санкции против российского банка Еврофинанс Моснарбанк за его соглашения с Венесуэлой.