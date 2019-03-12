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В Киеве продали часть оборонного завода за рекордную цену

Комментариев: 2
Сейчас основным видом деятельности столичного завода Арсенал является производство деревянной тары.
В Киеве продали часть оборонного завода за рекордную цену
© Wikimapia
Фото 1/10
  • Корпус №4 завода Арсенал продавали с декабря 2017 года
  • Корпус №4 завода Арсенал продавали с декабря 2017 года
  • Корпус №4 завода Арсенал продавали с декабря 2017 года
  • Корпус №4 завода Арсенал продавали с декабря 2017 года
  • Корпус №4 завода Арсенал продавали с декабря 2017 года
  • Корпус №4 завода Арсенал продавали с декабря 2017 года
  • Корпус №4 завода Арсенал продавали с декабря 2017 года
  • Корпус №4 завода Арсенал продавали с декабря 2017 года
  • Корпус №4 завода Арсенал продавали с декабря 2017 года
  • Корпус №4 завода Арсенал продавали с декабря 2017 года
В Киеве продали часть оборонного завода за рекордную цену
Корпус №4 завода Арсенал продавали с декабря 2017 года
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Корпус оборонного завода Арсенал в центре Киева продали за рекордную цену – более 500 млн гривен. Об этом сообщается на сайте системы электронных торгов СЕТАМ во вторник, 12 марта. 

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"АБ Укргазбанк продал через OpenMarket корпус №4 легендарного завода Арсенал в центре Киева по адресу ул. Московская, 8 за 563 710 000 грн", – говорится в сообщении.

На продажу было выставлено нежилое здание – корпус №4, общей площадью почти 38 тысяч кв.м и земельный участок площадью 1,36 га.

В руководстве системы торгов отметили, что корпус завода оказался самым дорогим среди всех лотов. Актив торговался достаточно долго, но был продан без снижения цены. При этом не сообщается, кто стал покупателем.

Ранее сообщалось, что экс-руководство Укргазбанка арестовали по делу о хищении. Меры пресечения назначены экс-замглавы правления Укргазбанка, экс-члену наблюдательного совета и руководителю предприятия.

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Теги: Киев, Арсенал, фото, завод, торги, застройка, аукцион., Купить недвижимость
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    12.03.2019, 18:20
Оценка:  0
fkrfyfan
Это на нём украинские деревянные ракеты модернизируют?
гость  (аноним)  12.03.2019, 18:06
Оценка:  -1
гость
Разрушили всё до основания...а теперь продают друг другу остатки по бешеной цене...думают что раз Арсенал значит оборонку в три дорога клепать будем...у....паааадлы
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