Сейчас основным видом деятельности столичного завода Арсенал является производство деревянной тары.

Корпус №4 завода Арсенал продавали с декабря 2017 года

В Киеве продали часть оборонного завода за рекордную цену

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В Киеве продали часть оборонного завода за рекордную цену

Корпус оборонного завода Арсенал в центре Киева продали за рекордную цену – более 500 млн гривен. Об этом сообщается на сайте системы электронных торгов СЕТАМ во вторник, 12 марта.

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"АБ Укргазбанк продал через OpenMarket корпус №4 легендарного завода Арсенал в центре Киева по адресу ул. Московская, 8 за 563 710 000 грн", – говорится в сообщении.

На продажу было выставлено нежилое здание – корпус №4, общей площадью почти 38 тысяч кв.м и земельный участок площадью 1,36 га.

В руководстве системы торгов отметили, что корпус завода оказался самым дорогим среди всех лотов. Актив торговался достаточно долго, но был продан без снижения цены. При этом не сообщается, кто стал покупателем.

Ранее сообщалось, что экс-руководство Укргазбанка арестовали по делу о хищении. Меры пресечения назначены экс-замглавы правления Укргазбанка, экс-члену наблюдательного совета и руководителю предприятия.