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США и партнеры предоставили ВСУ около 400 единиц вооружения и техники

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Вся техника насчитывается за период от 2014 года до сейчас.
Около 400 единиц вооружения и военной техники США и партнеры предоставили ВСУ
Около 400 единиц вооружения и военной техники США и партнеры предоставили ВСУ
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Во время брифинга в Киеве заявил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов поделился, что с 2014 года и до данного моменты около 400 единиц вооружения и военной техники США и партнеры предоставили Вооруженным силам Украины, передает ТСН. 

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"В рамках оказания материально-технической помощи от США и других партнеров (с 2014 по 2018 год - ред.) было поставлено в воинские части около 400 единиц основных образцов вооружения и военной техники и более 9,5 тыс. единиц других приборов и техники", - отметил Шевцов.

Так, ВСУ сообщили, что среди них были противотанковые ракетные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, беспилотные авиационные комплексы, автомобили Hummer различных можификаций, тепловизионные и ночные приборы, антиснайперские системы и прочее.

Ранее сообщалось, что Украина опустилась на 12 место по торговле оружием. За год страна опустилась на одну позицию, уступив Южной Корее. Лидируют с большим отрывом США.

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Теги: торговля, оружие, экспорт оружия, экспорт, импорт, импорт оружия, ВСУ, военная техника
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