ВСУ рассказали, сколько заплатят за реконструкцию трех арсеналов
Во время брифинга в Киеве заявил начальник Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины полковник Николай Швец рассказал, что на реконструкцию трех украинских военных арсеналов нужно потратить около 5 млрд грн, но вооруженным силам это обойдется в менее 4,5 млн грн, передает УНН.
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"Руководство Министерством обороны Украины и Генеральным штабом было принято соответствующее решение о реконструкции трех арсеналов хранения боеприпасов ... По результатам проведенных в установленном порядке процедур Министерством обороны Украины были заключены государственные контракты с ООО Северо-Украинский строительный альянс и Строительная компания Укрстроймонтаж.
Стоимость строительства согласно отработанных проектов реконструкции технических территорий составляет около 5 млрд грн, но благодаря проведению переговорных процедур общую фактическую стоимость контрактов удалось уменьшить на 530 млн грн", - сказал Швец.
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Так, генерал утверждает, что на основании этих контрактов в 2018 году были начаты работы по строительству первой очереди защитных обсыпанных хранилищ в количестве 35 единиц, которую запланировано завершить до конца 2019 года.
Ранее сообщалось, что США и партнеры предоставили ВСУ около 400 единиц вооружения и техники. Вся техника насчитывается за период от 2014 года до сейчас.
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